Kevin Durent je izgleda na izlaznim vratima Bruklina, a pošto je pričao da bi voleo da se oproba u Evropi...

Izvor: YouTube/Screenshot/Brooklyn Nets

Prošle sezone Kevin Durent je na poziv svog nekadašnjeg saigrača iz Bruklina Majka Džejmsa stigao u Evropu. Gledao je mečeve Monaka i Olimpijakosa u četvrtfinalu Evrolige i nakon toga istakao da bi voleo da i on zaigra jednom u tako zapaljivoj atmosferi. Sada Majk Džejms ima ideju kako to da se ostvari!

Nakon što su se pojavile glasine da Finiks Sansi žele da dovedu Durenta u svoje redove iskusni plej je to prokomentarisao rečima: "Sranje, mislim da bi svi hteli da ga dovedu. Monako će da mu ponudi jahtu", napisao je Džejms.

Durent ima ugovor na 195.000.000 dolara sa Bruklin Netsima, ali je nezadovoljan nakon odlaska Kajrija Irvinga u Dalas i sada to drugi timovi u NBA hoće da iskoriste. Naravno, on je rekao da bi voleo da igra košarku van Evrope, ali je svima jasno da je za sada to predaleko.

"Zaista želim da igram u inostranstvu svoju poslednju sezonu. U Barseloni. Ja bih voleo, jednog dana. To je druga najbolja liga na svetu. Utakmice Evrolige deluju zabavno. Ne znam tačno da li ću to uraditi, ali sedim na kauču i sanjam o tome. Bilo bi super da to doživim", rekao je Kevin Durent jednom prilikom.