Endrju Bogut se oglasio na društvenim mrežama zbog Srđana i Novaka Đokovića.

Izvor: Eurosport/Screenshot/MONDO/Uroš Arsić/MN Press

Novak Đoković po 10. put je osvojio Australijan open. U meču za titulu savladao je Stefanosa Cicipasa, stigao do 22. grend slema u karijeri i tako je nastavio dominaciju. Uprkos određenim napadima ostao je fokusiran na tenis, a pre svega se to odnosi na pisanja o njegovom ocu Srđanu.

Zbog svega toga odlučio je da se oglasi i nekadašnji australijski košarkaš i šampion NBA lige Endrju Bogut. Čovek koji je sa Golden Stejtom podigao pehar bio je ljut zbog tekstova o Srđanu Đokoviću. "Izveštavaje oko Đokovićevog oca je standardno mešanje engleskih tabloida u izveštavanje iz Australije. Ostavite ih na miru. Novinare bi trebalo da bude sramota", napisao je Bogut.

On je tako aludirao na razna pisanja posle Srđanovih fotografija koje su se pojavile sa navijačima i napada pojedinih stranih medija. O tome je u nekoliko navrata pričao i Novak na konferencijama za novinare, a to je sve došlo i do poznatog bivšeg košarkaša.