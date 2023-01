Crvena zvezda oglasila se saopštenjem i preti neigranjem na Kupu Koraća.

Izvor: MN Press

Crvena zvezda neće igrati na Kupu Radivoja Koraća u Nišu ukoliko Košarkaški savez Srbije ne sankcioniše Partizan za napuštanje završnice KLS prošle sezone. Tako glasi zvanično saopštenje crveno-belih koji su se hitno oglasili na svom sajtu.

Žreb za završnicu Kupa održaće se danas, u utorak u Beogradu, a tamo neće biti predstavnika tima koji brani titulu u Nišu." Klub neće imati svoje predstavnike na žrebu. Takođe, do početka završnog turnira u Čairu (od 15. do 18. februara) će klub doneti i definitivnu odluku da li će braniti titulu. Ovim gestom jasno i nedvosmisleno (bez namere da umanjimo uspeh preostalih klubova koji su učešće zaslužili), upozorava i poslednji put poziva KSS da se pridržava svog statuta, da vrati srpsku košarku u legalne okvire i konačno sankcioniše adekvatnom i propisanom kaznom Partizan za najteži mogući prekršaj, a to je napuštanje završnice srpskog prvenstva u junu prošle godine bez ikakvog objašnjenja i valjanog obrazloženja, navodi se u saopštenju Zvezde.

Traže da se KSS što pre oglasi. "Prošlo je sedam meseci od kada je prvenstvo Srbije i njegova završnica obesmišnjena odlukom jednog kluba. Pravila su jasna, ali se ne primenjuju. Zvezda treba ovo ćutanje da prihvati, kao da se ništa nije dogodilo? Klub nema prava da ćuti na ovaj pokušaj ponižavanja nacionalnog šampionata Srbije. KSS opet organizuje Kup u Nišu, iako ne postoje svi uslovi za to, prethodnih godina je došlo do brojnih teških incidenata. Posle svega navedenog, kakvom kaznom će sankcionisati Zvezdu ako se ne pojavi u Nišu? I sa kojim moralnim pravom", poručuje se u saopštenju Zvezde. Ovako je izgledalo finale Kupa prošle godine: