Nikola Jokić zabilježio je novi tripl-dabl u pobjedi protiv Portanda! Imao je samo jedan promašaj iz igre.

Nikola Jokić upisao je novi tripl-dabl, vodio je Denver do pobjede protiv Portlanda (122:113). Niko u NBA ligi ne može ništa dvostrukom uzastopnom dobitniku MVP priznanja - 36 poena, 12 skokova, 10 asistencija. Sve to uz nestvaran šut iz igre (13 od 14). Pogodio je sve šuteve za dva (12/12), jedini promašaj imao je za tri i to je bila trojka iz okreta u trećoj četvrtini. Nestvarno!