Najvatrenije pristalice Panatinaikosa traže od Dejana Radonjića da podnese ostavku i to su učinili na vrlo primitivan način prijetnjama ispred svlačionice.

Crnogorski trener Dejan Radonjić našao se na udaru navijača Panatinaikosa, preciznije huligana. Oni su ga sačekali ispred svlačionice posle pobjede nad Arisom i verbalno ga napali, odnosno prijetili su mu i od njega tražili da pod hitno podnese ostavku, prenose grčki mediji. Prema informacijama "Sport Kluba", to nije sve pošto je navodno došlo do ozbiljnog incidenta i to sve naočigled igrača i članova stručnog štaba.