Lider "pantera" želja je evroligaša

Izvor: MN Press

Najbolji igrač FMP Meridiana Trent Frejžer (24) navodno je želja Žalgirisa! Prema pisanju specijalizovanog portala "Eurohoops", u Litvaniji žele da treći najbolji strijelac regionalne lige zamjeni povrijeđenog Kinana Evansa, ali problem za nekadašnjeg šampiona Evrope je to što nema otkupne klauzule i moraće da pregovara sa FMP-om.

Frejžer ove sezone prosečno postiže po 22,6 poena i jedan je od najzaslužnijih za sjajan početak "pantera" i njihov skor 10-3. U prošlom kolu je na gostovanju Mornaru ubacio čak 45 poena, uz nevjerovatnih osam trojki iz 13 pokušaja.

FMP je Trentov prvi klub u Evropi, jer je prošle godine završio studiranje na koledžu Ilinoj, posle kojeg nije odabran na draftu. Sudeći prema igrama u Železniku, nema dileme da ga veoma brzo čeka najviši evropski nivo, a po svemu sudeći na FMP-u je odluka da li će Amerikanac zaigrati Evroligu već ove sezone.

Žalgiris je trenutno osmoplasirani u Evroligi i ima skor 9-8, a do kraja sezone igraće bez Kinana Evansa, koji je u meču protiv Fenerbahčea ove nedelje doživio jako tešku povredu – kidanje ligamenta koljena. Klub je saopštio da će odsustvovati bar šest do osam mjeseci. Do tog kobnog trenutka igrao je sezonu karijere, sa prosjekom od 16,8 poena po meču.