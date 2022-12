Crvena zvezda uložila je žalbu Evroligi zbog meča sa Barselonom.

Izvor: MN Press

Crvena zvezda je uložila žalbu Evroligi posle utakmice sa Barselonom (99:94). Čelnici elitnog takmičenja izdali su zvanično saopštenje i potvrdili da je srpski tim oštećen i da je Nikola Mirotić gazio aut liniju pre trojke za produžetak u "Pioniru". Sada crveno-beli traže da se utakmica ili poništi ili da se registruje u korist beogradskog tima, što je potvrdio i klub.

Žalba je uložena, mada je jasno da se to neće dogoditi, jer je Evroliga i ranije izdavala saopštenja posle velikih grešaka, priznavala ih je, ali nikakve drugačije reakcije od toga nije bilo. "Na meču Zvezde i Barselone, na 8,2 asekunde pre kraja u četvrto jdeonici, lopta je došla do Korija Higinsa koji je preneo i dodao do Nikole Mirotića koji je prilikom prijema lopte nagazio aut liniju i tako napravio grešku. Lopta je trebalo da pripadne Zvezdi na 3,3 sekunde pre kraja", navodi se u saopštenju Evrolige.

Po završetku utakmice je i košarkaš Barse pričao o spornoj situaciji, kada su mu novinari rekli da je gazio liniju pre trojke. "Nisam znao, to je nova informacija za mene. Vidiš kakve su sudije... Kako posle da im ne zvižde?! Šokiran sam, iskreno. Te stvari ne bi smele da se dešavaju, s obzirom da imamo toliko kamera i sisteme za praćenje dešavanja na terenu. Ne sumnjam u to što se priča, verujem da sam gazio liniju, ali nisam znao to do sada", rekao je Mirotić.