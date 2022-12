Američki šuter sa grčkim pasošem Tajler Dorsi se rastao sa Dalasom, nedugo nakon što je isti tim raskinuo saradnju i sa novi plejmejkerom Zvezde.

Izvor: MN Press

Sjajni šuter Tajler Dorsi (26 godina) je slobodan, jer je Dalas raskinuo ugovor sa njim. Tu vest objavio je poznati američki novinar Šams Šaranija i tako je postalo definitivno da su se Maveriksi rastali sa još jednim evroligaškim asom, nakon što su prošlog meseca ispratili i novog plejmejkera Crvene zvezde, Fakunda Kampaca.

Dorsi se ove godine vratio u NBA ligu posle odličnih igara prošle sezone za Olimpijakos i za reprezentaciju Grčke, ali nije uspeo da se izbori za mesto u sastavu uz Luku Dončića. Objašnjeno je da će Maveriksi umesto njega doveli "svingmena" iz Kanade, Ej-Džej Lousona i da će i on potpisati dvosmerni ugovor.

Dorsi je 2017. odabran na draftu kao 41. "pik" sa koledža Oregon, ali nije imao duge epizode u Atlanti i Memfisu, jer je bio "spuštan" u njihove razvojne timove. Potom se 2019. preselio u Makabi i u Tel Avivu proveo dve godine, a posle toga je prešao u Olimpijakos, u kojem je prošle sezone postizao po 12,8 poena uz 37 odsto pogođenih trojki. Da li će se sada ponovo vratiti u Evropu? On je u decembru dovođen u vezu sa Partizanom, kao i prošlog leta, ali je Željko Obradović nedavno najavio da će crno-beli nastaviti sezonu bez promena.

"Ne razmišljamo o tome i ne znam odakle insinuacije u tom smeru. Imamo naš tim, igračima verujem od prvog dana i verovaću im. Sa Zoranom (Savićem) i stručnim štabom sam napravio tim, imali smo povrede u toku sezone i doveli smo momka koji je izvanredan, Vladimira Brodzijanskog i to je to. Čekamo da se vrati Balša (Koprivica) i idemo do kraja sa istim timom", rekao je "Žoc" posle pobede protiv Anadolu Efesa.