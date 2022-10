Katastrofalno loš početak sezonase Los Anđeles Lejkersa

Izvor: Profimedia

Lebron Džejms prvi put je doživio da njegov tim ima najlošiji skor u NBA ligi. A igra je već 19 i po godina.

"Kralj" je ovog ljeta sa Los Anđeles Lejkersima pokušao da krene ispočetka, da počne da pobjeđuje kao u šampionskoj sezoni, ali se događa sve suprotno. Najpopularniji NBA tim trenutno ima skor 0-5 i jedini je tim koji nije ostvario trijumf u takmičarskoj 2021/22. Do prošle noći u tom društvu bili su i Sakramento Kingsi, ali ih je sjajni Kevin Herter predvodio sa 27 poena do prvog trijumfa pod trenerom Majkom Braunom. A za to vrijeme - Lejkersi i dalje tumaraju u potrazi za bilo kakvim pogocima Rasela Vestbruka, za iole tečnom igrom u napadu, za riješenjem da pomiri niz različitih struja u klubu...

Šansu da ispravi taj skor Lebron i saigrači imaće u noći između nedelje i ponedeljka, od 2.30, kada će u Los Anđeles doći Denver Nagetsi (4-2). Nikola Jokić ima šansu da drugi put ove sezone pobjedi slavnu franšizu (prvi meč završen 110:99) i da dodatno oteža situaciju u redovima čuvenih "jezerdžija".

Kada je u pitanju Lebron, ove sezone igra u prosjeku 36,4 minuta, ali ne uspjeva da uđe sa saigračima u napadački ritam. Prosječno postiže sjajnih 25,8 poena, ali se i on muči na protivničkoj polovini, pa trojke šutira 10/41 i prosječno gubi po 4,4 lopte, što je najviše prodatih posjeda po meču u njegovoj karijeri.

Njegovi Lejkersi će hitno morati da se saberu i da počnu da pobjeđuju, a raspored im ne donosi lake protivnike, jer će posle Denvra igrati još tri utakmice kod kuće protiv timova protiv kojih će biti teško da se "čupaju". To su Nju Orleans, Juta, Klivlend, pa onda gostuju Juti, Klipersima...