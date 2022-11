Ajzak Hamfris je kratko nosio dres FMP-a tokom 2018. godine, a u razgovoru sa aktuelnim saigračima otkrio je da je gej i da je pokušao da sebi oduzme život.

Australijski košarkaš Ajzak Hamfris, koji je tokom 2018. godine igrao i u Srbiji za FMP, održao je sastanak sa svojim sadašnjim saigračima iz Melburn junajteda kako bi im objavio važnu intimnu informaciju. Hamfris je svojim saigračima otvoreno poručio da je homoseksualac i da se zbog toga dugo stidio, zbog čega je pokušao čak i da oduzme sebi život, ali je uspio da se izbori sa tim i da prihvati samog sebe.

U emotivnim razgovoru sa saigračima u svlačionici prvo je rekao da je pred njim jedan od najtežih razgovora u životu jer priča o svojoj najvećoj intimi, i najgorim trenucima u životu: "Nisam mogao da prihvatim samog sebe i pokušao sam da se ubijem. I glavni razlog zbog kog sam imao toliko problema je što nisam mogao da prihvatim moju seksualnost, činjenicu da sam gej. I mrzio sam se zbog toga, gadio sam se samog sebe, mislio sam da ne mogu da budem takva osoba u svom okruženju i košarkaškom okruženju...".

Hamfirs je tada rekao da se zapitao kako da se pridruži novom timu i da to skriva, pa je odlučio da ako dođe u novi klub - to više neće sakrivati ni od koga. Zato je i organizovao sastanak sa košarkašima Melburn junajteda, koji su ga pažljivo slušali, dok je australijskom centru zastajala knedla u grlu.

"Hoću da svi ljudi znaju i zato ovo javno objavljujem... Može da se živi sa tim i ne morate to da sakrivate samo zato što ste sportista. Mi imamo odgovornost da postavljamo primjere drugima i zato je moja odluka da to objavim", rekao je Hamfris dok je brisao suze i dodao je da je njegov cilj da ljudi znaju da to ne treba da bude nikoga sramota - i da svi treba da shvate da kvalitet košarkaša nema nikakve veze sa njegovom seksualnošću.

Posle ovog govora koji je objavljen na društvenim mrežama, svi košarkaši Melburna su aplaudirali Hamfrisu i zagrlili ga, što dovoljno govori da su na njegovoj strani i da će ga podržati.

Ajzak Hamfris je rođen 5. januara 1998. godine u Sidneju i studirao je na američkom koledžu Kentaki. Nije izabran na draftu 2017. godine, potom se vratio u domovinu, a zatim zaigrao za FMP iz Željeznika od februara 2018. do kraja ove sezone. Bio je potom član Atlante i Orlanda, odnosno njihovih rezervnih timova, dok je od 2020. godine opet u Australiji. Igrao je prvo za Adelajd, a sada za Melburn junajted.