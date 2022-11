Sjajan meč za mladog francuskog košarkaša u reprezentaciji.

Viktor Vembanjama (18) demonstrirao je silu u svom prvom meču u reprezentaciji Francuske. Debitovao je u Litvaniji u ubedljivoj pobjedi (90:65) i pokazao svima zbog čega ga NBA liga čeka raširenih ruku. Fenomenalna partija u dresu nacionalnog tima od 20 poena i 9 skokova (5/11 za dva, 1/2 za tri, 7/7 penali).

Ništa mu Litvanci nisu mogli, meč je započeo zakucavanjem preko dvojice igrača, uhvatio je svoj promašaj, pokušali su da ga zaustave, nisu u tome uspeli. Momak rođen 4. januara 2004. godine pokazao je šta sve umije sa visinom od 219 centimetara. Efikasniji od njega bio je samo Silvan Francisko koji je dao 21 poen. Na drugoj strani po 14 poena dali su Marek Blaževič i Elimantas Benzijus.

Sa velikim oduševljenjem svi u Americi pričaju o njemu, dovoljno je reći da ga je hvalio i Lebron Džejms koji je gledao njegove partije pred start sezone. "O mnogo igrača se pričalo da su "jednorozi" tokom poslednjih prethodnih godina, ali on je više vanzemaljac! Niko nikada nije vidio nekoga tako visokog, a tako pokretnog i gracionog kao što je on kada je na terenu", rekao je Lebron. Zbog njega će putem aplikacije NBA lige njegovi mečevi u Metropolitanu biti prenošeni i to besplatno. Pogledajte kako je izgledao njegov debi:

Wemby’s debut did not disappoint



20 PTS & 9 REB vs.#FIBAWCx#WinForFrancepic.twitter.com/fKRprxtCMh — FIBA Basketball World Cup (@FIBAWC)November 11, 2022

