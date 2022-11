Ime Udoka možda postane trener Bruklin Netsa, a igrači Boston Seltiksa su ljuti zbog toga

Izvor: Profimedia

Otpuštanje trenera Bruklina Stiva Neša vest je nedelje u NBA ligi. Još veću senzaciju izazvala je informacija da bi mogao da ga nasledi Ime Udoka, suspendovani trener Boston Seltiksa, koji je ovog leta sklonjen sa mesta šefa stručnog štaba aktuelnog vicešampiona NBA lige zbog afere sa koleginicom iz kluba.

Iako su ga Seltiksi suspendovali na godinu dana i iako se nagađalo da više neće raditi u NBA ligi, perspektivni trener mogao bi veoma brzo da preuzme velikog rivala Bostona iz Istočne konferencije, koga je u prošlom plej-ofu razbio u seriji 4-0. Zbog svega što okružuje tu glasinu začuđen je i igrač Bostona Markus Smart.

"Očigledno je da bismo hteli da je ovde sa nama. Ipak, nemamo kontrolu nad tom situacijom. Definitivno to nije u redu. Pretpostavljam da je bilo šta što se dogodilo bilo dovoljno da on ovde više ne bude trener, ali očigledno nije bilo dovoljno da ne bude trener u nekom drugom timu", rekao je on.

"Njegovo ime je prozivano i bilo je nagađanja da 'verovatno nikad više neće biti trener', a nekoliko meseci kasnije, verovatno će otići da bude trener jednog od naših najvećih rivala. Teško je to i nema logike. Ipak, to ne možemo da kontrolišemo. Moramo da se bavimo onim što je do nas, a to je naš tim, koji obožavam. Volim i stručni štab. Volim i Džoa (Mazulu, trenutnog trenera Bostona)", dodao je on.

Smart je ljut zato što su Boston Seltiksi objavili i igračima samo delimične informacije o Udokinoj aferi. "Zaista nije bitno šta smo rekli ljudima u klubu. Možemo da izrazimo svoje mišljenje, ali sam siguran da bi reakcija bila samo: 'U redu, čuli smo vas' i to je to. Siguran sam da znaju kako se neki ljudi osećaju. Teško je, jer je ovo komplikovana situacija za sve i nije dobra ni za koga".

Udoka je bio trener Bostona jednu godinu i u toj godini ostvario je istorijski rezultat, jer je vratio Seltikse u veliko NBA finale i u njemu ipak nije uspeo da osvoji titulu protiv moćnih Golden Stejt Voriorsa. Sada će po svemu sudeći imati novi pokušaj - ali sa Bruklin Netsima.

"Očigledno je da smo mislili da će se vratiti, ali isto tako je očigledno da su u našem timu i organizaciji razmišljali drugačije. Nažalost, to je deo ovog posla i moramo da se suočimo sa tim. Sada postoji mogućnost da on preuzme posao u našem komšiluku i da bude trener istim momcima koje smo pokušavali da pobedimo, da bismo stigli tamo gde smo stigli prošle godine", dodao je Smart.