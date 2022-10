Nemanja Nedović prokomentarisao je večerašnju utakmicu sa Igokeom, ali je govorio i o pobedi nad Bajernom te narednom gostovanju u Monaku.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Košarkaši Crvene zvezde upisali su večeras četvrtu pobedu u ABA ligi iz isto toliko odigranih mečeva. Crveno-beli su, posle velike drame u završnici, savladali Igokeu rezultatom 70:76. Meč su trojkama prelomili Marković i Vildoza, a solidnu partiju pružio je i Nemanja Nedović koji je večeras postigao osam poena.

Nedović je nakon meča u Aleksandrovcu rekao kako je ovo jedno od najtežih gostovanja za Zvezdu. O tome govori i tradicija koja pokazuje da je ovo Zvezdina prva pobeda na gostovanju Igokei posle čak tri uzastopna poraza!

"Sigurno da novo nije bila lepa pobeda, ali mi se svidelo kako se ekipa borila kad god je Igokea imala malu seriju. Uvek smo imali odgovor na to u pravom trenutku tako da jako bitna pobeda. Nemam puno iskustva igranja ovde, ali mislim da je ovo jedan od najtežih terena za igranje u gostima. Treba da nastavimo da gradimo našu igru i to je to", rekao je Nedović.

Nedović se vratio ovog leta u Crvenu zvezdu kao njeno najveće pojačanje, ali je zbog problema sa povredom prvi put zaigrao tek pre nekoliko dana u evroligaškoj pobedi protiv Bajerna.

"Sve je što se tiče kluba stvarno super. Dali su mi dosta vremena da dođem do nivoa da mogu da igram utakmice. Ja sam zahvalan na tome. Danas se videlo da mi nedostaju utakmice i snage. Noge su i dalje teške, ali nisam zabrinut. Mislim da će iz utakmice u utakmicu biti sve bolje samo da me zdravlje posluša", dodao je on.

Nedović je zatim govorio o važnosti pobede nad Bajernom, ali je pomenuo i naredni meč u Evroligi protiv Monaka. "Mnogo nam znači ta pobeda, a zbog toga je bilo bitno i danas pobediti da se uđe u neku naviku i da jednostavno gradimo taj mentalitet. Sada idemo u Monako jednoj jakoj ekipi pa ćemo da vidimo, idemo da se ‘pobijemo’ tamo."