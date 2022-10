Sportska porodica Bošković iz Bileće bogatija je za još jednu zlatnu medalju sa svetskog prvenstva.

Izvor: Instagram/boskovic__v/Printscreen

Ženska odbojkaška reprezenetacija Srbije ponovo je pokorila planetu i okitila se drugim uzastopnim zlatom na Svetskom prvenstvu, dok je naša Tijana Bošković ponovo izabrana za MVP-a. Već sada se može pričati o tome da li je Tijana možda i najbolja odbojkašica svih vremena, s tim da joj je tek 25 godina, a ono što je zanimljivo je da dolazi iz sportske porodice u kojoj su vrlo uspešni i njen brat i sestra.

Dajana (28) je starija tri godine od Tijane i takođe se bavi odbojkom, dok je najmlađi Vuk rođen 2000. godine, a za razliku od sestara svoju visinu je iskoristio u košarci.

Ova uspešna sportska porodica dolazi iz Bileće gde nakon svakog velikog uspeha Srbije prirede veliki doček, a ono što je zanimljivo je da starija sestra Dajana, za razliku od Tijane, nastupa za odbojkašku reprezentaciju Bosne i Hercegovine, takođe kao korektor. Zanimljivo je da su njih dve prvi put u karijeri igrale jedne protiv druge tokom Evropskog prvenstva 2021. godine i tada su oduševile planetu.

Izvor: MN Press

"Nemoguće je da se ne razmeni koja reč, ipak smo nas dve sestre. A onda, kada sam je izblokirala, više je bilo smešno, nego kao 'vau!'. Smešno je bilo jer smo se prethodno šalile sa tatom. On je pre utakmice rekao da kad je budem jednom izblokirala, mogu da izađem sa terena i završim utakmicu. Zbog toga smo se smejale… Sve u svemu, bilo je veoma zanimljivo!", otkrila je Tijana Bošković posle utakmice u kojoj je Srbija došla do pobede nad Bosnom i Hercegovinom, ali to je sigurno bio "najslađi poraz" starije Dajane.

Što se tiče Vuka Boškovića, nastupao je za mladi tim Igokee i banjalučki Borac. Ima 19 godina i visok je 200 centimetara, a nastupa na mestu krilnog centra i beležio je prilično impresivnu statistiku u U19 ABA ligi prošle godine - imao je prosek od 23 poena i 9,7 skokova. Takođe, nastupao je za mlađe selekcije Srbije.



"Pritisak na sportskom planu stvarala mi je činjenica da sam Tijanin i Dajanin brat pa svi od mene očekuju da što ranije budem uspešan kao one tako da nisam mogao da dođem do izražaja. Da se razumemo, ponosan sam na svoje sestre i njihove fenomenalne uspehe, ali mi je drago što me sada prepoznaju kao košarkaša, a ne kao njihovog mlađeg brata. Kroz šalu kažem da će jednog dana za njih dve govoriti da su sestre onog uspešnog košarkaša, a ne da sam ja brat uspešnih odbojkašica. Naravno, šalim se mada mi je cilj da bar upola budem uspešan kao Tijana", izjavio je Vuk Bošković za “Glas Srpske”.

Pogledajte fotografije Dajane Bošković i njenog brata Vuka koji često pozira sa starijim sestrama.