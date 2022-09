Težak poraz "studenata" na startu regionalnog takmičenja, briljirao Luka Božić

Izvor: MN Press

SC Derbi je ostavio loš utisak na ABA premijeri, ubjedljiv poraz u Zadru (96:67) najbolje oslikava dominaciju domaćina u dvorani "Krešimir Ćosić" i apsolutnu nemoć podgoričke ekipe u većem dijelu susreta.

Ništa kod "studenata" nije funkcionisalo od starta, Zadrani su odmah poveli 8:2, a prvu dvocifrenu prednost stekli tri minuta prije kraja prve četvrtine kada je bilo 18:8.

Od tog momenta, izabranici Andreja Žakelja nisu bili ni blizu da stvore probleme motivisanom domaćinu.

Prednost Zadra je išla i do plus 23 u trećem periodu (60:37 u šestom minutu), SC Derbi je potom smanjio na 12 (60:48), ali je ta četvrtina završena serijom hrvatskog sastava 5:0 kojom je pobjegao na sigurnih plus 17 - 65:48.

Posljednja četvrtina je donijela makar malo uzbuđenja, jer je podgorička ekipa imala reakciju, bilo je i 11 razlike (70:59, 72:61), ali je serija 11:0 - između dva Žakeljova tajm-auta u razmaku od manje od dva minuta - stavila tačku na zasluženi trijumf Zadra.

Briljirao je bivši košarkaš Budućnost Volija Luka Božić sa 30 poena, 13 skokova (šest ofanzivnih) i sedam asistencija.

U SC Derbiju su dvocifren učinak imali Flečer Megi (15) i Mateo Drežnjak (13).

ZADAR - SC DERBI 96:67 (25:8, 16:20, 24:20, 31:19)

Zadar - Dvorana „Krešimir Ćosić”. Gledalaca: 1.479. Sudije: Matej Boltauzer, Milan Nedović, Edo Javor.

Zadar: Dejvis 9 (2-1), Jordano 12 (1-1), Klarica, Sikirić, Žganec 6 (2-1), Čampara 5 (1-1), Njegovan, Lakić 10 (5-5), D. Drežnjak 9 (4-1), Božić 30 (7-7), Ramljak 13 (2-1), Šantelj 2.

SC Derbi: Džekson 9 (4-2), Megi 15, Pavlićević, Vučeljić 7 (2-1), Hadžibegović 4, Baćović 2, Tasić 5 (4-3), T. Ivišić 6, Z. Ivišić, M. Drežnjak 13, Tišma 6 (1-1).