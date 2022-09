Kako se formiraju mladi košarkaši i pre svega - budući odrasli ljudi? U iskrenoj ispovesti košarkaškog trenera iz Beograda otkriveni su svi detalji tog lepog, ali i veoma komplikovanog izazova.

Velika žrtva i entuzijazam košarkaških trenera u mladim kategorijama uvek je podrazumevana, ali je malo ko osim njih svestan šta sve spada u njihov stručno-pedagoški rad. Kako zaista izgleda svakodnevnica onih koji oblikuju buduće košarkaše, ali pre svega mlade ljude, u sjajnoj Fejsbuk objavi napisao je trener KK Borča Stefan Pepa Milenković.

Klub iz beogradskog naselja decenijama je pre svega usmeren ka radu sa mladim igračima, koji su iz Borče stizali do reprezentacije, dresova "večitih rivala", koledža u Americi... A kako sve to zaista izgleda najbolje će opisati Milenkovićeve reči, kojima nije potrebna dodatna novinarska obrada. Pročitajte.

"Moje zanimanje bi trebalo da bude košarkaški trener, tj ja bih voleo da budem košarkaški trener već sedam godina, ali od tog zanata na ovom nivou koji trenutno radim imam 20.000 dinara 9 meseci i to od prijatelja kluba i bivših igrača i članova, te moram da pored svog željenog posla radim i redovan/stalan posao od kojeg mogu da prehranim porodicu. Na tom poslu moraju kolege i šefovi da mi izlaze u susret u većini slučajeva i da nekad izađem ranije ili da promenim smenu ili da nekad zakasnim, i nije mi prijatno zbog toga, pa kad god nemam obaveze oko treninga, ja ostanem duže na poslu i odradim nečiju smenu, da bar malo nadoknadim nanetu "štetu"".

"Posao trenera je da dođe na trening i zada neke vežbice igračima i pomoćnicima koje će biti svrsishodne i zanimljive da bi to posle na utakmici kad dođe publika mogla da vidi lepršavu igru naše ekipe i pobedu eventualno obavezno. To je verovatno u glavama 99 posto ljudi koje znam i 99 posto ljudi koje ne poznajem. Moj posao trenera obuhvata malo šire dijapazone, jer sa mojim kolegama, koji vode ostale selekcije, moramo da obezbedimo salu i najpogodnije termine u kojima će određene grupe trenirati, svaka školska sala ni malo nije jeftina, te se moraju obezbediti finansijska sredstva i odrediti članarinu roditeljima da ne bude preterano velika, a da neka beda ostane za to naše svakodnevno angažovanje".

"Kada se obezbedi sala, treba obezbediti rekvizite, lopte, čunjeve, markere, semafore, pištaljke, mrežice, jer retko ko želi da šutira na koš bez mrežice, to je opšte poznato pravilo... Kada sve to obezbedimo, onda se prave planovi treninga, utakmica, treba izdvojiti novac za takmičenje, za sudije, delegate, obezbeđenje i sve aktere oko terena koji rade svoj posao. Kada krenu treninzi, naravno kreće škola, kreću nove ljubavi, hvala Bogu ja sam sad sa ekipom 15+ godina u nekoj sredini puberteta, kada sam krenuo da ih treniram imali su 7+. Tu dolaze i odlaze kako im vetar dune, traže se u 94 sporta, ali na kraju ostane 15tak, 20 odlučnih da se bave baš košarkom i na njihovu žalost ili sreću ih ja treniram".

"Naravno da krenu loše ocene kod pojedinaca u startu i pored svih mojih molbi i opomena i starih iskustava kako im je bilo zabranjeno da treniraju u prošlosti, da se sad malo uozbilje, ne urodi to plodom baš kod svakog. Uvek ima neki koncert, neki rođendan kod strine u četvrtak baš kad je trening u 21 sat i naravno evrokupovi fudbalskih giganata Partizan, Zvezda, Čukarički, Radnički Niš, sve to mora da se isprati. Neko ide dve nedelje popodne u školu, pa 1 nedelju ujutru, pa jedne nedelje se razboli. Ispratim sve kako ko ima nastavu, proverim ocene na tromesečju, zamolim da smanje igrice, da se naspavaju, jer nisu skoncentrisani da isprate nijednu vežbu na treningu, da ne jedu samo slatkiše i čipseve, već da ubace i neku voćku u svoj jelovnik. Molim roditelje da puste igrača na trening pred "važnu" utakmicu, prvo tatu, pa mamu, jer je gospodin pobegao sa časa i da ću pričati sa njim i pokušati da utičem na njega da to više ne radi".

"Šaljem poruke svima koji nisu došli, a nisu javili pre treninga, zašto nisu došli - na viber, diskord, vocap, fejs, instagram, ili SMS ako nema podatke za internet, da bih upisao u evidenciju kako bih imao neki uvid koliko je trenirao i u kakvoj je formi i ako neki roditelj pita predsednika kluba zašto mora celu članarinu da plaća kad nije sve treninge odradio. Imamo treninge u 4 sale i uvek u kolima imam 10 lopti i kad treba da se ubace kolica za bebu, žena me pogleda i jasno mi je da moram da izbacim lopte negde po kući, pa da opet to kad se vratimo, pogleda zašto su lopte u kući, pa ih vraćam nazad u gepek".

"Kada napokon počne trening, nađi motivaciju za igrače koji neće da se istežu, objasni im da je to za njega korisno i da zapravo se to ne radi jer nema šta drugo, već da bi se bolje uveo u trening, objašnjavaj zašto ne može žvaka u ustima, zašto nema psovanja i ružnih reči, svako ko opsuje piši evidenciju po 10 dinara za dobrotvorne svrhe. Smišljaj raznorazne aktivnosti van treninga, traži karte za reprezentaciju, ili pozorišnu predstavu. Organizuj tradicionalni roštilj na Dunavu na Crvenki, za 20 magaraca od 190+, 10 kila mesa jednom ili 2 puta godišnje, ode trenerska plata za jedan mesec".

"Kouč idemo do Pupinovog mosta dok se ne ispeče roštilj", vraćaju se blatnjavi do zulufa, kupimo 29 kesa đubreta posle toga, dođi kući da se okrepim, poruka - "Kouč, meni nema 104ke još 30 stanica piše na bus plus aplikaciji, jel možete da se vratite po mene, da me ostavite do Putnika da imam više opcija do grada", nema problema mili, ajde krećem. Vozim auto na dubinsko posle njega. Slavi se rođendan, svlačionica puna omotača od krem bananica, ok, smišljaj kaznu za ugrožavanje ekološkog sistema svlačionice - kupuj opremu za čišćenje pred sledeći trening za čišćenje celog školskog dvorišta sa mnom na čelu. "Kouč sutra nam je tekma, što nam sad ovo radite, pa nismo svi krivi, to su uradili taj i taj", ok trening će biti kad napunite sve ove džakove sa đubretom koje sam nabavio, zašto ih niste upozorili i naterali ih da pokupe i bace u kantu, nego ja moram da čistim za vama, ovo vam je za nauk"

"Cepaj naredne treninge, radi, pobeđuj utakmice, predsednik zove taj i taj nisu platili članarinu, ne mogu da treniraju dok ne izmire, vadi iz svog džepa, ma dali su mi, zaboravio sam da ti kažem. Obaveštavamo tog i tog, dao sam za vas, pa kad vam daju roditelji daćete mi, nije frka. "Važi kouč, hvala kouč.." Nastavi utakmice, bodri, nema veze što si promašio zicer, samo nemaš vremena da patiš, ispravi svoju grešku tako što ćeš se prvi vratiti u odbranu, nemamo ništa od toga što se hvataš za glavu. Kreću utakmice za prolaz, zove majka "treneru samo da znate kapiten vam je pao na glavu i rascepao čelo, gospodin je igrao žmurke sa nekim devojčicama po mraku", odlaži utakmicu za neki što dalji mogući termin. Zovi predsednika, zovi trenera druge ekipe, zovi delegata takmičenja da se ispravi datum na sajtu"

"Kouč bio sam na testu za koronu, negativan sam, ali mi je doktorka rekla da ne smem da treniram mesec dana", drugi 10 minuta kasnije "kouč, pao sam sa klupe u školi i povredio sam koleno, neću doći na trening". No koment. "Kouč, znate, ja bih da pređem u drugu ekipu, mislim da sam prerastao ovu sredinu ", pogledam statistiku 4,7 poena po meču, divota.. .rekoh u pravu si, ti si za NBA, nisi ti za Borču, a ni za Megu I tako..."

"U suštini je lepo i ne očekujem ništa zauzvrat, samo da ti momci i devojke imaju neko zdravo detinjstvo i neka lepa sećanja na te dane i kada nije bilo baš lako u našoj zajedničkoj saradnji, kao što ja imam neke uspomene iz vremena sa mojim drugovima iz kluba i trenerom... Eto toliko..."