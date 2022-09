Poznat je po brojnim kontroverzama, ali da se nije ni tuširao poslije meča...

Izvor: YouTube/Graham Besinger/djvlad/Screenshot

Legendarni američki košarkaš Šekil O'Nil skoro dve decenije je igrao u NBA ligi i tokom tog perioda imao je živopisna iskustva sa stotinama igrača sa kojima je delio svlačionicu i teren, međutim jedan je "najgori od svih". U jednoj televizijskoj emisiji O'Nil je sve iznenadio kada je za najgoreg saigrača imenovao kontroverznog Denisa Rodmana, pre svega jer se retko ko i seća da su njih dvojica ikada i nastupala zajedno.

Bilo je to 1999. godine u Lejkersima, pretposlednjem NBA klubu Denisa Rodmana, a tokom manje od dva meseca saradnje O'Nil je otkrio brojne ružne navike petostrukog osvajača šampionskog prstena.

"Ko je bio najgori saigrač? Denis Rodman bez dileme. Bio je sjajan košarkaš, ali težak čovek. Pokušavaš da napraviš jedinstvo u timu, ali jedan čovek je uvek iznad svih i radi šta hoće. Trebalo je da dođemo sat vremena pred svaku utakmicu, a Rodman bi dolazio 15 minuta ranije dok jede piletinu i pirinač. Dok treneri pričaju, onda on ode da se tušira hladnom vodom. Onda istrči na parket i zabeleži 15-20 skokova... Posle meča se ni ne tušira, ode u klub na žurku i upoznaje nove devojke", ispričao je bez dlake na jeziku Šekil O'Nil.

U svom kratkom mandatu u Lejkersima, Rodman je odigrao samo 24 utakmice pošto je otpušten zbog konstantnog kašnjenja na treninge i na utakmice, dok je bio i problematičan po svlačionicu slavnog kluba.

Tokom ovog perioda prosečno je beležio samo 2,1 poena i 11,2 skokova po susretu.

