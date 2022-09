Francuski košarkaš je otvoreno kritikovao sudije uprkos pobedi njegove reprezentacije nad Turskom.

Izvor: MN Press/Marko Metlaš

Francuska i Turska odigrali su najdramatičniju utakmicu dosadašnjeg toka Eurobasketa, ali srećniji su na kraju bili olimpijski vicešampioni. Francuska je slavila 87:86 posle produžetka u koji se "uvalila" Turska. Mogli su igrači Ergina Atamana sve da reše u regularnom delu utakmice, gde ih je "prodao" Džedi Osman, da bi potom u poslednjem napadu i Furkan Korkmaz izgubio loptu i prepustio "trikolorima" mesto u četvrtfinalu gde ih potencijalno čeka Srbija.

I ovoga puta sigurno će mnogo biti povika na suđenje pošto su arbitri u završnici doneli više spornih odluka zbog kojih su negodovali igrači oba tima, a to je prokomentarisao i Timoti Luvavu Kabaro posle utakmice.

"Od početka takmičenja sudije nisu dobre. Nema smisla to što rade. Pričao sam sa mnogim igračima iz raznih reprezentacija i svi isto kažu...", kritikovao je bez ikakvog ustezanja sudije Luvavu, posebno iznerviran zbog nesportske greške koja je dosuđena Francuskoj, kada je Osman dobio priliku da sa slobodnih bacanja reši utakmicu.

Ipak, promašio je oba "penala", stegla mu se ruka, posle toga je Francuska došla do lopte i izjednačenja preko Gobera, da bi nakon toga odigrala nešto staloženije u produžetku, mada su opet Turcima dali šansu.

"U svim ovim utakmicama, kao i danas gde smo vodili 14 razlike, nismo uspeli to da iskontrolišemo do kraja. Gubili smo lopte, nije bilo dobro, ali smo pričali na tajm-autu i rešili smo to. Imamo sjajne igrače u ovom timu i mnogi od njih su to pokazali danas. Možemo da popravimo broj izgubljenih lopti", rekao je Luvavu koji otvoreno priznaje da Francuska nije na potrebnom nivou kakav se očekuje od njih.

Nekadašnji košarkaš Mege, u kojoj je igrao u sezoni 2015/16 pre odlaska u NBA, dodaje i da ne obraća previše pažnju na to ko bi mogao da rival Francuske u četvrtfinalu: "Srećni smo da igramo protiv bilo koga u četvrtfinalu i bićemo spremni".

Pogledajte 03:25 Luvavu isprozivao sudije Izvor: MONDO/Nikola Lalović Izvor: MONDO/Nikola Lalović

Nakon utakmice se kraj srpskih novinara zaustavio i Geržon Jabusele koji takođe nije želeo da kaže da li "preferira Srbiju ili Italiju" za rivala u narednoj nokaut rundi, dok je na pitanje da li ga je fajnal-for u Beogradu spremio za dramatične utakmice i završnice kakva je bila današnja.

"To je drugačije, to je klupski nivo, ali rekao bih da su nas spremile Olimpijske igre. Skroz je drugačiji nivo košarke u ta dva slučaja", rekao je Jabusele.