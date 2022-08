Željko Obradović pričao o početku priprema.

Izvor: MN Press

Partizan je započeo pripreme. Željko Obradović okupio je tim i ima najviše ambicije u predstojećoj sezoni. Crno-beli su se vratili u Evroligi, a tu je borba i u ABA ligi, Kupu i domaćem šampionatu.

Skoro svi su tu, nema jedino košarkaša koji imaju reprezentativne obaveze, ali svi oni zajedno pokušaće da se uklope u zamisli trofejnog stručnjaka. Za sada nema četvorice igrača.

"Počinjemo sa radom, nedostaju nam četiri igrača, Avramović je tu, ali ne može da trenira, povređen je i Glas. Madar je sa reprezetnacijom Izraela, Papapetru je u Grčkoj. Radićemo 15 dana u Beogradu, pa idemo na prijateljske utakmice", rekao je Obradović.

Ovako su počele pripreme:

Izvor: ATA Images/Dušan Milenković

Bilo je dosta priče oko broja stranih igrača koji su stigli. To je tema koja ne zanima previše šefa struke crno-belih. Imao je jasnu poruku za sve one koji bi o tome da pričaju. Podsetimo, u timu od stranaca su Panter koji ima i srpski pasoš,, Lesor, Papapetru, Eksum, Naneli, Ledej, Madar i Glas.

"Ne interesuje me da li je neko Srbin, Amerikanac, Letonac ili šta god. Može da se izbori ako je posvećen i ako radi, od njih zavisi i tako će uvek biti. Gledam samo moj klub i moj tim. Ništa ne može da smeta onome ko je željan igre. Ekipa se pravi da bi izgledala kao ekipa, takve igrače smo doveli, one koji mogu da pomognu u svim takmičenjima".

Navijači srpskog tima imaju velike ambicije, ali Željko spušta euforiju. Prema njegovim rečima, zanima ga samo jedna stvar. "Da vidimo kako će sve da izgleda, ko je u kakvom stanju, sezona će dati odgovore. Partizan je u Evroligi posle toliko godina. Ambicija je da navijači shvate da smo u elitnom takmičenju, da igrači daju maksimum u svakom meču i da igramo pred punim tribinama. To nam je jedina ambicija."

Za kraj je imao poruku i za mlade igrače koji su tu da se bore i da traže svoj put do minutaže i veće uloge u timu. Željko na to neće obraćati previše pažnje, tvrdi da sve tretira na isti način.

"Partizan je bio klub koji je ubedljivo najviše davao šansu mladim igračima. Imamo tim koji imamo. Svi igrači su ravnopravni u svakom smislu. Gledanje na to stari ili mladi, to me ne zanima. Igraju za Partizan, dobiće šansu. Evroliga je naporno takmičenje, kalendar je takav. Imamo trenutno 14 igrača u rosteru i to je minimum, pogledajte ostale ekipe. Imamo cikluse da u januaru i februaru imamo 12 mečeva što je igranje na svaka dva ili tri dana. Od njih će zavistii koliko će da igraju., zaključio je Obradović.