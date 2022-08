Svetislav Pešić je pred medijima danas odgovarao na mnoga pitanja, između ostalog i na "goruću temu" u prethodnih sedam dana - gde je Miloš Teodosić?

Izvor: MN Press

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić obratio se danas medijima prvi put otkako je u javnost "isplivalo" da Miloša Teodosića nema na spisku za Eurobasket.

Sedam dana nakon što je Teodosić "ispao" iz kombinacije za Eurobasket, uz mnogo nagađanja u javnosti pošto se KSS nije zvanično oglasio, Pešić je odlučio da stavi tačku na priče i pred novinarima je naravno prvo odgovorio na pitanje koje je intrigiralo cijelu Srbiju.

"Vidim da su ovakve odluke izazvale različite stavove i komentare pogotovo kada je u pitanju Teodosić. Ono što se meni po prvi put dešava da ja nisam stigao da informišem ekipu, a već su svi portali objavili da je Teodosić precrtan, eliminisan i odstranjen iz ekipe...", rekao je Svetislav Pešić na početku obraćanja.

"Moram da vam kažem da ste pogrešno informisani", dodao je Pešić i otkrio zašto nisu govorili sedam dana.

Pogledajte 01:16 Pešic o Teodosiću Izvor: MONDO Izvor: MONDO

"Odluka je bila zajednička da mi ne moramo tu da se javljamo, sada možete da mi postavite pitanja. Nas posao je ekipa, koja je informisana malo kasnije nažalost. Što se tiče Teodosića sa njim je obavljen dosta dobar razgovor. Moja odluka nije laka ne samo zato što je on dugo u reprezentaciji nego za svakog igrača nije laka. Možda je on malo iznenađen, ali to je sastavni dio sporta. Ja sam njemu rekao da ne mogu nakon svega što sam vidio od njega i od drugih na njegovoj poziciji, da ne mogu da mu ponudim status i mjesto u reprezentaciji kakav je do sada imao. Bilo je dileme, mnogo razgovora na tu temu, pa je u jednom momentu razmišljano da je on kapiten i da je mnogo uradio i da treba da bude dio ekipe, da bude bekap igrač. Njemu sam rekao da je to razmišljanje, ali on nikada nije bio bekap igrač, a iskreno sam njemu rekao da imam boljih igrača na toj poziciji. Ekipa se ne sastavlja od najboljih igrača, već od igrača koji najbolje između sebe funkcionišu".

Kakva je bila reakcija Miloša Teodosića na to što nije na spisku?

"On se zahvalio i ja sam mu se zahvalio na načinu na koji je on to prihvatio. Selekcija je time završena i sada imamo tri utakmice da se uigramo malo", dodao je on.

Da li je Teodosić otpisan zbog nediscipline?

"Vrlo sam bio jasan, ne bih se vraćao na to...", rekao je selektor Pešić mirnim tonom.

Uskoro opširnije...