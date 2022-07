Interesantne ideje za spas Cibone izazvale su podsmehe na Balkanu...

Izvor: MN Press

Cibona se neće ugasiti, jer će je spasiti Indijac koji se predstavlja kao Italijan, ima britanski pasoš i rođen je u Nigeriji. Nije šala, niti vic, već predstavljanje biznismena Harija Ijengara od strane hrvatskog portala "Indeks".

Prema njihovim informacijama Hari je jedan od misterioznih investitora koji je bio na sastanku sa gradonačelnikom Zagreba Tomislavom Tomaševićem i član je nekoliko ozbiljnih investitorskih firmi. Diplomirao je na univerzitetu "Oksford." Njegova ideja za spas kluba uključuje i indijska venčanja...

"Imamo međunarodni i tehnološki aspekt i to bi za pet godina moglo da vredi 500 miliona evra, zato i ulažemo. Ljudi iz Indije žele da investiraju u Hrvatsku i da je naprave destinacijom za indijska venčanja, a ona znaju biti ogromna, dođe 4.000 ljudi. To je skupo, a ako Indijci počnu da otkrivaju Hrvatsku preko Cibone, zamislite koliko će ljudi doći. Uz to ćemo nuditi ljudima i tokene i moći će da ih troše tokom leta, biće jednostavnije da dođu. Samo treba sabrati dva i dva", rekao je Ijengar, a prenosi "Indeks".

Izazvalo je to podsmeh mnogih na društvenim mrežama, pa je tako bilo dosta zanimljivih komentara, poput onih da bi "bilo zanimljivo videti indijsko venčanje tokom vikenda kada Dinamo Zagreb i Hajduk iz Splita igraju derbi".

"Jedan od nas bio je u Hrvatskoj zbog drugih stvari, nismo planirali uopšte da investiramo u Cibonu, jer mi stvaramo poslove. Otvorila se prilika, već smo radili u situacijama u kojima preti bankrot i imamo iskustva u tome. U početku nam to nije bilo atraktivno, košarka je generalno neisplativa, treba finansirati klub svake godine. Međutim, kako je vreme prolazilo otkrivali smo sve više o brendu i shvatili koliko je moćan. Kao investitor ponekad si i mazohista, pa nešto što nema smisla može da bude zabavno. Ovo je svakako zabavnije od ulaganja u neku tehnološku firmu."

Njegova ideja je da spoji sve u jedno - igrače, navijače i sponzore.

"Tehnologija je nešto na čemu radimo, posebno sa 'blockchain' aplikacijama. Ako ideš na utakmicu, reklama ti se vidi dva sata, oglašivača puno to košta i ne dobija povratnu informaciju od gledaoca. Kroz tehnologiju, sa pravom platformom, možeš da spojiš sponzore i navijače, da ubaciš ankete, neke zanimiljive stvari, razne igrice, da povećaš zainteresovanost. Donosi to puno informacija koje sponzori žele, zanima ih kako navijači reaguju, kako na to gledaju, govor tela. To je velika prilika koja nije istražena u sportu i mi to želimo da uradimo", prepričava Hari.

Otkrio je i plan da se igraju prijateljske utakmice u Indiji i u nekim drugim zemljama.

"Jedan od investitora je iz Turske, imao je košarkaški klub. Kad uspostaviš kontakt sa međunarodnim sponzorima, posao može da bude bolji. Ako radimo pametno i interaktivno, rast će biti veliki, ne smemo da čekamo pet godina. Cibona bi postala Smart Cibona, navijači, igrači i sponzori bi bili u interakciji. NBA liga ima takmičenje u Indiji, ako bi se odigrale dve prijateljske utakmice u Indiji to bi pomoglo. Ljudi u Indiji su odlični sa tehnologijom, ako bismo zainteresovali 2 odsto populacije za Cibonu, to je 30 miiona ljudi. Mogućnosti su ogromne", zaključio je Ijengar.