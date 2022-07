Lamar Odom tvrdi da i dalje ima jaku vezu sa Kobijem Brajantom.

Izvor: Profimedia

Nekadašnji reprezentativac SAD i bivši Ol Star igrač Lamar Odom bori se sa brojnim problemima u svom privatnom životu, od bolnih raskida sa ženama do teške zavisnosti od alkohola i droge.

Ali u tome prema njegovim riječima najveću pomoć ima od svog prijatelja i bivšeg saigrača Kobija Brajanta koji mu dolazi u snovima!

"On stalno priča sa mnom, kaže mi:'Drži se, nastavi da se boriš'. Njegov duh je jak", rekao je Odom za američke medije.

Njegov bivši saigrač Kobi Brajant poginuo je zajedno sa svojom ćerkom nakon što im se 2020. godine srušio helikopter, ali nekadašnji uspješni košarkaš ističe da u snovima često razgovara sa legendarnim Kobijem.

"Za mene on nije daleko, pogotovo kada ga sanjam i on mi priča u snovima. To definitvo zapamtim. Ludo je, zato dolazim u Los Anđeles, da osjetim njegovo prisustvo", naglasio je Odom.

Zajedno sa "Mambom" igrao je za LA Lejkerse od 2004. do 2011. godine, a sa tim timom uzeo je NBA titule 2009. i 2010. godine, kao i nagradu za najboljeg šestog igrača Lige 2011. godine. Sada je naglasio da u snovima često igra košarku sa Kobijem.