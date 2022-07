Paris Li je stigao u Atinu, na nagovor saigrača!

Dejan Radonjić je otišao u Atinu i preuzeo Panatinaikos, a odmah je dobio i svoje prvo pojačanje za narednu godinu! Plejmejker Paris Li će naredne sezone biti organizator igre "zelenih" iz Atine.

Ovaj 27-godišnji Amerikanac je prošle sezone odigrao svoju prvu evroligašku godinu u dresu Monaka, a tu je prosečno beležio 7,2 poena po meču za ekipu iz kneževine. On se oglasio povodom dolaska u klub i naglasio da mu je njegov saigrač iz prošle sezone Majk Džejms preporučio da dođe u Atinu.

"Osećam se blagosloveno na prilici da igram za Panatinaikos. Pričao sam sa Majkom Džejmsom i rekao mi je da je ovde sve perfektno, da je organizacija sjajna, da su navijači najbolji u Evropi. Da budem iskren ni sa kim nisam pričao pre potpisa, čak ni sa porodicom, bio sam siguran da je ovo pravi potez za mene", rekao je Li.

A onda se dotakao i svog novog trenera sa kojim će sarađivati. Evo kako je opisao ono što zna o Radonjiću:

"Znam ga iz perioda kada je radio u Nemačkoj i igrao sam protiv njega. Prošle sezone smo se sastali dva puta. On je strog trener koji stavlja akcenat na odbrani, to je radio u Bajernu, ali i u Crvenoj zvezdi. Mislim da zajedno možemo mnogo", rekao je on.