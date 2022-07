Doskorašnji trener crveno-bijelih prvi put govorio o odlasku iz kluba.

Doskorašnji trener Crvene zvezde Dejan Radonjić oprostio se od zvezdaša dan nakon što je zvanično drugi put napustio Mali Kalemegdan i preuzeo Panatinaikos.

U izjavi dostavljenoj medijima, Radonjić nije htio da otkriva detalje svog rastanka sa klubom i samo je naglasio da uslovi njegovog ugovora ni u jednom trenutku nisu bili prelomni faktor. Crveno-bijelima je poželio da produži niz trofeja, a zvezdašima je poželio zdravlje i sreće, uz poruku: "Možda nam se opet ukrste putevi".

"Dragi Zvezdaši, donio sam odluku koja ne samo da nije bila laka, već naprotiv izuzetno kompleksna i zahtjevna. Ne želim da ulazim u razloge onoga što je prevagnulo, ali jedno je sigurno, da uslovi mog ugovora ni u jednom trenutku nisu bili prelomni faktor. Crvena zvezda je iznad svih nas, i sve što smo uradili za moja dva mandata uradili smo zajedno na šta sam veoma ponosan. Niko ne zna šta donosi sutra, možda će nam se putevi ponovo ukrstiti. Crvena zvezda će uvijek biti dio mene, i to niko i ništa ne može da promijeni. Svima vama želim mnogo zdravlja, sreće i uspjeha a Zvezdi želim da produži niz trofeja i navijačima donese još mnogo radosti", poruka je Dejana Radonjića.

Najtrofejniji trener u Zvezdinoj istoriji rastao se sa klubom u epilogu koji je bio iznenađenje za mnoge. Iako su i on i predsjednik kluba Nebojša Čović delovali uvjereno u to da će nastaviti zajedno, minulog vikenda je nagovješteno da će Radonjić u Panatinaikos, posle čega su mu crveno-bijeli zadali četvrtak kao krajnji rok da odgovori na ponudu. Kada je svanuo četvrtak, on je zvanično predstavljen kao trener Panatinaikosa, a crveno-bijeli su sada u potrazi za novim trenerom, pred kojim je zadatak da formira novi tim posle Zvezdinih rastanaka sa dosadašnjim važnim igračima - Ostinom Holinsom, Dejanom Davidovcem i izvjesno Nikolom Kalinićem.

Radonjićev drugi mandat na klupi Zvezde trajao je godinu i po i u tom periodu osvojio je šest trofeja, zaključno sa titulom prvaka Superlige u finalu protiv FMP-a. Iako se nije tako činilo, drugi meč finala u Železniku bio je njegov posljednji na klupi Zvezde.

