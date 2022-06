Osvojenom titulom, odnosno duplom krunom u Crnoj Gori, košarkaši Budućnost Volija su završili sezonu u kojoj su ostvarili gotovo sve ciljeve.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Iako su utisci pomiješani, posebno zbog slabijih izdanja u drugom dijelu sezone, piše Pobjeda.

Ono što, međutim, najviše brine navijače podgoričkog kluba i ljubitelje košarke u glavnom gradu Crne Gore, jeste što je u ovom trenutku vrlo malo, ili skoro nimalo informacija o budućnosti ,,plavih“, odnosno veliki broj je nepoznanica. Počev od šefa stručnog štaba.

Podsjećamo, Aleksandar Džikić, po završetku majstorice finala domaćeg prvenstva sa Mornarom nije želio pred novinare, poručivši preko PR kluba da ne želi da komentariše finale, niti kompletnu sezonu.

Nezvanično, Džikić je, vjerovatno, završio svoj drugi mandat u podgoričkom klubu, u kojem je 2018. godine dobio prvu i jedinu titulu u ABA ligi. Džikić, istina, ima ugovornu opciju i za narednu sezonu, ali uz klauzulu po kojoj Budućnost, do određenog datuma (u junu), treba da odluči da li će nastaviti saradnju sa njim, navodi Pobjeda.

“Pitanje stručnog štaba i ostalih igrača kojima je istekao ugovor nije riješeno za narednu sezonu. Dakle, još nije rješavano da li će Džikić i iduće sezone biti trener”, bilo je sve što je na ovu temu za Pobjedu kazao Gavrilo Pajović, sportski direktor Budućnost Volija.

Još veći problem je što su od igrača pod ugovorom za narednu sezonu samo Edin Atić i Igor Drobnjak. Prethodnih godina, Budućnost je još tokom sezone objavljivala da je produžila ugovor sa nekim igračima, pa je krajem sezone imala pola ili više od pola ekipe pod ugovorom.

Ove sezone, međutim, nije tako, i to dovoljno govori da u ovom trenutku nije jasna buduća pozicija podgoričkog kluba…

“To nam se odavno nije desilo i predstoji veliki posao. Mi smo do sada uvijek imali po sedam-osam igrača pod ugovorom za narednu sezonu, sada se prvi put srijećemo sa ovom situacijom, ali mislim da ćemo i to prebroditi uspješno, kao i svaki put. Teško je pratiti Zvezdu i Partizan i biti na onom nivou kada smo, nenadano, uzeli ABA ligu. Sad je to mnogo teže, ali mislim da Budućnost, kao crnogorski sportski brend, mora postojati barem na nivou kao ove sezone. Dakle, da bude među četiri u ABA ligi i da budemo konkurentni u Evrokupu, a da se sa Mornarom, trenutno najozbiljnijim konkurentom u Crnoj Gori, borimo za domaće trofeje. Nadamo se da će brend, koji nosi ime KK Budućnost Voli, nastaviti da funkcioniše kao svih proteklih godina”, kazao je Pajović za Pobjedu.

Igračka legenda kluba i dugi niz godina sportski direktor Budućnosti ističe da je protekla sezona mogla da bude ,,i bolja i gora“.

“Vrlo teško smo osvojili dva trofeja protiv ozbiljnog protivnika i ozbiljnog kluba kao što je Mornar. Što se ABA lige tiče, ispunili smo plan da budemo među četiri ekipe, bili smo treći u ligaškom dijelu. U završnici Evrokupa smo morali da obezbijedimo bolje mjesto kako bismo imali prednost domaćeg terena u osmini finala, što nijesmo napravili i ostaje žal zbog toga. Da smo preskočili Andoru i prošli u četvrtfinale, mogli bismo da pričamo o rezultatski uspješnoj sezoni”, naglašava Pajović za Pobjedu.

Budućnost je do pauze zbog Fibinog ,,prozora“ pružala bolje partije na svim frontovima, nakon toga je igrala slabije, i zbog odlaska Džejkoba Vajlija, kasnije i teške povrede Vilija Rida.

Utisak je, ipak, i da atmosfera u timu nije više bila ista…

“Valjalo bi da je bilo obrnuto, da smo slabije krenuli, a bolje završili. Jedan ozbiljan tim mora da prebrodi sve prepreke koje ga prate tokom sezone. A nas su pratili pehovi sa povredama i koronom, počev od Danila Nikolića, zaključno sa Vilijem Ridom. Imali smo, dakle, dosta problema, ali to je pratilo i druge timove iz takmičenja u kojima smo učestvovali. Lično mislim da je ova ekipa mogla i malo više. Koliko je to više, na znam u ovom trenutku. U ABA ligi, kada su u ptanju budžeti i sve ostalo, teško da smo mogli da ispratimo Partizan i Crvenu zvezdu, ali smo sezonu završili ispred Cedevita Olimpije, što je uspjeh. Ponavljam, gorak ukus je što završnica ABA lige i Evrokupa, možda, nije bila bolja i nije bila u skladu sa onim kako smo počeli, zbog čega me ova sezone čini manje zadovoljnim nego što bi trebalo”, rekao je Gavrilo Pajović za Pobjedu.

Finale u Beogradu je bilo teško i ružno gledati

Kao sportski direktor, Gavrilo Pajović je bio akter finalnih utakmica plej-ofa ABA lige sa Crvenom zvezdom, 2019. i 2020. godine, kada naročito u Beogradu, ali i Podgorici, atmosfera na tribinama nije bila sportska, naprotiv.

Kulminacija tih dešavanja, u kojima se ponašanje navijača Zvezde ponavlja, bila je ovogodišnje finale između Zvezde i Partizana, naročito majstorica, kada je u drugom poluvremenu bilo neophodno da se isprazne sve tribine, da bi utakmica mogla da se odigra u normalnim uslovima.

“Utisci nijesu dobri. Mi smo to prošli prije nekoliko godina. Teško je, izgleda, na ovim prostorima da takvi mečevi prođu mirno, jer su ulozi veliki, prvak ide u Evroligu. Ovo finale bilo je teško i ružno gledati”, naveo je Pajović za Pobjedu.

Pajović dodaje da ,,rukovodstvo ABA lige i svi klubovi moraju da sjednu za sto, da svega onoga ne bude ubuduće“.

“Da igrači i stručni štab na terenu budu bezbjedni, da se može igrati. Onakve scene nikome ne idu u prilog, šalju ružnu sliku u Evropu. Svake godine kad kažemo da je ABA liga napravila iskorak u toku sezone, u završnici ili finalu plej-ofa se vratimo na početak. Kao sportisti, teško mi je to da gledam, i svi mi u klubovima, od igrača, stručnih štabova do predsjednika i upravnih odbora, treba sve da uradimo da se one scene više ne ponavljaju”, zaključio je Pajović za Pobjedu.