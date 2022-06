Nemanja Bjelica uživa u Golden Stejtu i mogao bi već u svojoj prvoj sezoni kod njih da osvoji šampionski prsten.

Izvor: Profimedia

Srpski košarkaš Nemanja Bjelica bori se da dođe do svog prvog šampionskog prstena u NBA ligi, ali neće mu biti lako pošto nakon tri utakmice njegov Golden Stejt gubi 2:1 u seriji protiv Bostona.

Uoči trećeg susreta, odigranog u čuvenom TD Gardenu, Bjelica je za TV Arena Sport poručio da mu je ovo možda i najbolja sezona u karijeri, iako je minutaža daleko od idealne. Važnije je što je "pronašao sebe" i pokazao košarku koju inače voli, zbog čega ga je i trener Stiv Ker pošteno nahvalio.

Šef "ratnika" se pokajao što Bjelica nije igrao više u seriji protiv Dalasa, a u kojoj je srpski košarkaš posebno dobar utisak ostavio dok je čuvao Dončića.

"Nisam ja sačuvao Dončića, preteruju mediji, pa dao je 40 poena ha-ha... Uspeo sam možda na nekom preuzimanju, odbrana se uglavnom svodi na to, sačuvao ga par puta, ali... Lakše mi je da igram u plej-ofu zbog kriterijuma. Nemam neki kredibilitet kod sudija i igrači koji dođu iz Evrope su etiketirani kao da igraju lošu odbranu. Nisam najbolji defanzivni igrač, bilo mi je teško na pik en rolu, ali imamo dobru timsku odbranu i tu se dobro snalazim. Jednostavno, igramo finale i hoću da dam sve od sebe koliko je to moguće", rekao je Bjelica.

U svojoj sedmoj sezoni u NBA ligi počeo je da igra i na mestu "petice" i čini se da mu to savršeno odgovara, iako je bilo malo problema kada se prilagođavao na kriterijume suđenja.

Izvor: Profimedia

"NBA sezona je duga i meni najviše odgovara plej-of jer je drugačiji kriterijum suđenja. Igram na mestu petice i treba mi malo vremena da se naviknem, posebno na pik en rolu, gde su strašni plejmejkeri, ne znaš odakle preti opasnost. Mi imamo pet pozicija, ali naša igra se zasniva na visokim igračima, pre svih na Drejmondu, pratimo Stefa i Kleja, mi smo tu za njih", rekao je Bjelica, pa poručio:

"Lako mi je sa košarkašima koji znaju da igraju košarku, stvarno sam srećan ovde".

Nisu oni samo sjajni igrači, nego je i atmosfera fantastična. Upravo to je jedan od glavnih razloga zbog kojih je Golden Stejt već godinama tako uspešan.

"Za to su Grin, Kari i Tompson zaslužni. Ne zna se ko je skromniji, a pravi su lideri, iako su različiti karakteri. Nije fraza, stvarno uživam ovde i voleo bih da sam koju godinu mlađi. NBA je vezan za tajming, da se sve poklopi, nekada delujemo previše opušteno, ali kad je vreme za rad svi smo disciplinovani. Stiv Ker je zaslužan za to, svi bih hteli da igraju, ali nas je 15. Treba držati sve tokom cele sezone onako kako treba, a kad počne plej-of: rotacija je osam-devet igrača, a meni je ovde sedma godina ovde. Konačno sam u pravoj ekipi i drago mi je što je to Golden Stejt. Oni su dominirali kad sam došao ovde, hteo sam da budem deo ove ekipe, a da ne pričam da kad sam bio klinac da ću biti u finalu...", zaključio je "Beli".