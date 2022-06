Boston Seltiksi su za korak bliže NBA tituli!

Ponovo vodi Boston! NBA finale se nastavilo, a Seltiksi su sada na svom terenu savladali Golden Stejt i nastavili dramu, sada vode sa 2:1 u seriji.

Stef Kari je bio prvo ime meča, odličan je bio i Klej Tompson, ponovo smo vidjeli "sleš braderse" kao u najboljim danima, ali opet su Seltiksi imali jednog više raspoloženog igrača, jednog "iks faktora" koji je meč riješio.

BOSTON - GOLDEN STEJT 116:100

Džejlen Braun je ubacio 27 poena uz 9 skokova i 5 asistencija, Džejson Tejtum je dodao 26 poena uz 6 skokova i 9 asistencija, a taj "iks faktor" bio je Markus Smart. Sjajni defanzivac je uz odličnu igru u odbrani dodao 24 poena 7 skokova i 5 asistencija. Na sve to treba dodati i 11 poena, 8 skokova i 6 asistencija Ala Horforda kao i Granta Vilijamsa sa 8 poena i 10 skokova.

Sa druge strane Stef Kari je ubacio 31, Klej Tompson 25 poena, dok je na sve to Endru Vigins dodao 18, ali to je bilo to, niko drugi nije bio dovoljno raspoložen. Igrao je i reprezentativac Srbije Nemanja Bjelica koji je za tri i po minuta na terenu uspio da upiše jednu asistenciju.