Promene u Denveru su izgleda neminovnost, bar ako je suditi po izjavama Kalvina Buta.

Izvor: Profimedia

Hoće li Denver konačno pomoći Nikoli Jokiću i napraviti tim koji može da se bori za titulu u NBA? To je pitanje na koje svi čekaju odgovor, posebno posle promene na vrhu franšize i dolaska Kalvina Buta na mesto predsednika košarkaških operacija umesto Tima Konelija.

Prvi put posle imenovanja na tu poziciju su novinari u Koloradu imali priliku da razgovaraju sa njim i odmah su ga pitali o rosteru i pravljenju konkurentne ekipe oko Srbina.

"Kada pričamo o Nikoli, onda govorimo o najboljem igraču NBA lige, nalazi se u najboljim godinama, želimo to da iskoristimo. Ne osećam nikakav pritisak, uzbuđen sam zbog šanse koju sam dobio i želim da pomognem Jokiću na isti način na koji je on pomogao našoj franšizi", počeo je But.

Vidi opis DA LI JE OVO ZNAK - DENVER PRAVI JOKIĆU TIM ZA TITULU!? Javio se čovek koji odlučuje: Nikoli se sviđa moja vizija! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Printscreen/Zoom/Denver Nuggets Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Printscreen/Zoom/Denver Nuggets Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Printscreen/Zoom/Denver Nuggets Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Printscreen/Zoom/Denver Nuggets Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Printscreen/Zoom/Denver Nuggets Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Printscreen/Zoom/Denver Nuggets Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Printscreen/Zoom/Denver Nuggets Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Printscreen/Zoom/Denver Nuggets Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Printscreen/Zoom/Denver Nuggets Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Printscreen/Zoom/Denver Nuggets Br. slika: 10 10 / 10

Već je obavio razgovore sa Jokićem i Džamalom Marejom koji se oporavlja od povrede.

"I Nikola i Džamal su opušteni momci. Bili su iznenađeni kada je Tim otišao, ali su shvatili da je dobio sjajnu priliku i da je morao da je prihvati. Posao se nastavlja. Rekao bih da su obojica zadovoljni sa mnom i vizijom koju imam za tim."

Kalvin nije slučajno dobio ovu funkciju, bio je u Nagetsima još od 2017. godine i tada je dobio prvo unapređenje kada je Arturas Karnišovas otišao u Čikago. Sada mu se otvorio put.

"Uzbuđen sam, spremam se za ovo još od kada sam počeo da se bavim ovakvim poslovima u Nju Orleansu 2013. godine. Sjajna prilika mi se ukazala, imamo sjajan sastav, odličnog trenera, jedva čekam da krenem. Spreman sam za izazov i očekivanja."

Za oko dve nedelje je NBA draft i Denver ima jasan plan za to veče, za sada imaju pravo 21. pika, ali se ne isključuje mogućnost trejdova. Već su na treninzima bili Dejvid Rodi (Kolorado) i Vendel Mur (Djuk), a profil igrača je jasan - traže dobre defanzivce.

"Potrebni su nam momci koji znaju da igraju i koji su dobri u odbrani. Nikola i Džamal odlično sarađuju sa takvim igračima. Odgovornost je veća, ali sam srećan. Biće zanimljivo doneti konačnu odluku o tome i onda videti kako će se stvari razvijati", zaključio je Kalvin But.