"Nastavljamo da radimo, da završimo i predstojeće obaveze pred nama", rekao je trener crveno-belih

Izvor: Tv Arena Sport/Screenshot

Crvena zvezda odbranila je titulu ABA lige, opet se plasirala u Evroligu i posle napetog meča slavila sa navijačima. Trener crveno-belih Dejan Radonjić izvinio se zbog ponašanja svog igrača Nikole Kalinića nakon utakmice, a o meču za titulu govorio je kratko, ne želeći da previše govori o haosu, prekidu, pražnjenju dvorane...

"Vodiće se polemike i analize toga šta se dešavalo, znate da nisam neko ko voli da priča o tim stvarima, tako da bih nastavio sa istim načinom i ponašanjem", izjavio je Radonjić na konferenciji za novinare.

"Nastavljamo da radimo, da završimo u nekako sledećih nedelja sledeće obaveze koje nadolaze i prepostavljam da vidite da posle svega nije lako naći puno reči i govoriti o svemu. U suštini jednu sjajnu sezonu smo napravili ovim trofejom izvanrednom i jako sam zbog toga ponosan i srećan, kao i svi u klubu i svi navijači", dodao je on, usmerivši pažnju i ka predstojećem plej-ofu lige Srbije.

Njegov košarkaš Luka Mitrović emotivno je govorio o svemu kroz šta su prošli igrači oba tima. I Radonjić je kratko pomenuo haos koji je pratio seriju.

"Nadam se da će se uraditi nešto da stvari budu drugačije, imali smo prilike da skoro u svim utakmicama imamo slične stvari. neko će da pravi komparaciju ko je prvi počeo, više napravio, ali nije dobro".

Šta treba uraditi da se situacija promeni?

"Da li si prisustvovao ovakvim utakmicama? Jesi, a ja sam i igrao i kad nije bila ova liga. Tako da... tri tačke", rekao je Radonjić.

Na pitanje šta je odlučilo utakmicu, Zvezdin trener rekao je da je teško praviti analize vruće glave i u celini.

"Teško je analizirati generalno, imali smo mnogo stvari tokom utakmice koje su uticale na dešavanja na samom meču. Generalno. utakmica je bila dobra, a posebno bih istakao koliko može da bude dobra u situaciji kad dolazi do prekida. Tako da mislim da je, košarkaški gledano, generalno dobar meč. Šta je presudilo? Uspeli smo u zadnjoj četvrtini da zadržimo poziciju koja nam omogućava da može da u samoj završnici jedan potez na jednu ili drugu stranu odluči pobednika. Na kraju smo mi uspeli da budemo bolji i da dođemo do treće pobede u seriji. Cele sezone smo se borili da budemo prvi i da imamo prednost domaćeg terena. Veliki rad nam se vratio, nimalo laka sezona, teška, specifična, sa vellikim brojem utakmica. Trebalo je to izdržati".