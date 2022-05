Nestvarnom partijom Džimi Batler je produžio seriju koja odlučuje ko će na megdan Golden Stejtu u velikom finalu NBA lige.

Ljubitelji NBA lige nisu mogli da požele ništa bolje - finale Istoka biće riješeno tek u sedmom meču!

Impresivni Džimi Batler zatrpao je koš Bostona (47), donio Majamiju treću pobjedu u seriji protiv Bostona (111:103) i produžio nade tima sa Floride da bismo njih mogli da gledamo u velikom finalu ove sezone.

Šesti meč finala Istočne konferencije donio je nevjerovatnu dramu u finišu, ali i Džimija Batlera na vrhuncu moći. Momak koji je u NBA ligi često osporavan zbog svog problematičnog temperamenta, noćas je odigrao meč nakon kojeg će rijetko ko imati šta da mu prigovori. Ubacio je 47 poena, uz još devet skokova i osam asistencija, što je bilo dovoljno za trijumf Majamija.

A nije moralo da bude tako...

Vodio je Boston na manje od pet minua do kraja, imao prilike da se vrati u meč i nakon toga, ali nisu uspjeli. Braun je na nešto više od dva minuta do kraja meča promašio oba bacanja, a Majami to surovo kaznio. Od rezultata 99:99, Batler i Taker napravili su seriju 6:0, koja je i rešila meč u Bostonu.

Pored Batlerove nevjerovatne partije, snažan utisak ostavio je i Kajl Lauri koji je postigao 18 poena i imao 10 asistencija. Dvocifreni su bili još Maks Strus sa 13 i PJ Taker sa 11 poena.

U poraženom timu bolji od ostalih bio je Džejson Tejtum sa 30 poena. Njega su pratili Derik Vajt (22) i Džejlen Braun (20), dok su dvocifrene učinke imali još Markus Smart (14) i Robert Vilijams (12).

