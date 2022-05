Aleksandar Đorđević će gotovo izvesno napustiti Fenerbahče na kraju sezone.

Izvor: MN Press

Aleksandar Đorđević gotovo izvesno neće biti trener Fenerbahčea sledeće sezone. Sve ide u tom pravcu i mala je verovatnoća da će srpski stručnjak sedeti na klupi turskog kluba u budućnosti.

Već neko vreme se priča o tome, najavljuje se dolazak Dimitrisa Itudisa, mada nema potvrde za to. Ono što je sve sigurnije jeste da to neće biti Srbin. Potvrđuju to i reči predsednika kluba Alija Koča.

Prvi čovek tima iz Istanbula je najavio velike promene u klubu, posebno u finansijskom smislu. Moguć je odlazak i Jana Veselog i Nanda De Koloa.

"Imamo sve manji budžet u klubu. Situacija sa Veselim i De Koloom će biti rešena od strane trenera, bilo novog ili trenutnog. Njihovi ugovori ističu i sve će zavisiti od budžeta", poručio je Koč za tursku televiziju "Bejaz".

Na ovaj način je praktično nagovestio i da klub neće imati veliki budžet za pojačanja, što dodatno umanjuje šanse za eventualni dolazak Itudisa koji ima još godinu dana ugovora sa CSKA.