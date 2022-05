Prvi čovjek Evrolige Đordi Bertomeu otkrio je kako se dijele "specijalne pozivnice Evrolige.

Izvor: Profimedia

Na specijalnoj konferenciji za štampu Đordija Bartomeua u "Areni" pred finale Evrolige prvi čovjek tog takmičenja je pričao na mnogo tema.

MONDO je već razgovarao sa specijalnim gostom Evrolige na ovom Fajnal foru Dejanom Tomaševićem o tome, a sada je Bartomeu objasnio kako se dijele famozne "specijalne pozivnice" za takmičenje. Odgovor je bio vrlo interesantan, otkrio je katalonski advokat da ugled jedne lige ne igra uvek ulogu, već "liga bira tim koji ima perspektivu".

A to ko ima perspektivu određuje sama liga, na čijem je on čelu, što nas dovodi do toga da se mjesta u eliti evropske košarke dijele po volji male grupe ljudi na čelu sa njim.

"Specijalne pozivnice se dodjeljuju timu koji ima perspektivu iz ugla lige. Nije to uvijek kompatibilno sa rankingom jedne lige, u ovom slučaju ABA lige. Ako je pitanje da li će dva tima iz ABA lige igrati u Evroligi biti sledeće sezone - da, moguće je. Šampion ABA lige će igrati u Evroligi sledeće sezone, ali ne postoji garancija za drugoplasirani tim, odnosno finalistu", odgovorio je na pitanje Bartomeu.

Na jasno pitanje šta se dešava sa statusom ABA lige naglasio je da je "fokus Evrolige na ovoj regiji", šta god to značilo.

"Ova regija je za nas veoma važna. Mogućnost da producira talente je unikatna u Evropi. Zbog toga je za nas važno da fokus bude na ovoj regiji", dodao je on.

A on je istakao da je glavni cilj takmičenja da svi timovi u Evroligi budu suvlasnici takmičenja. Za sada je 13 takvih klubova, a tu je i CSKA koji je i pored toga ove godine izbačen iz takmičenja.

"Činjenica da želimo da dođemo u situaciju gdje su svi timovi u Evroligi sa istim statusom, a to je da to bude prioritet. Zato u naredne dvije-tri godine želimo da se pridružimo makar pet ili sedam klubova, u zavisnosti od konačnog broja klubova, da svi budu u istom statusu kao 13 klubova koji su vlasnici. To je ideja koju moramo da implementiramo. Da probamo da identifikujemo prave kandidate na tržištu koje može da pomogne rastu košarke i lige", dodao je on.

Na kraju je pomenuo i Beograd, ali i to će zavisiti od ličnih preferencija ljudi na vrhu. A za sada smo svjedoci da im se više sviđa atmosfera u "Areni" nego ideja da dva tima iz ABA zaigraju Evroligu...

"Beograd je naravno jedan od tih planova, imamo dva tima ovdje. Nije nemoguće da imamo dva tima iz Beograda. Ne kažem da je lako. Nemamo mnogo tržišta sa dva tima. Ako spomenemo Njemačku, tu su Berlin i Minhen. Gledamo kako možemo da utičemo na rast tržišta. Beograd je u fokusu", završio je Bartomeu.