Srbija može da bude ponosna – jedan osvajač "Alfonso Ford" trofeja predao je trofej drugom, a obojica su naši asovi!

Fajnal for Evrolige okupio je sve najvažnije ljude evropske košarke u Beogradu, a srpska košarka je mogla da bude ponosna jer je među najboljim košarkašima ove godine u Evropi imala svoje predstavnike.

Vasilije Micić, prošlogodišnji MVP, sada je dobio "Alfonso Ford" trofej, nagradu za najboljeg strelca elitnog evropskog takmičenja.

Kada je dodela već zakazana u Beogradu, jedini logičan izbor za onoga ko će mu dodeliti nagradu bio je Igor Rakočević. Legenda Crvene zvezde i Baskonije, nekadašnji igrač Reala, Efesa i Montepaskija tri puta je u svojoj karijeri bio najbolji strelac Evrolige – 2007, 2009 i 2011. godine.

Sada je on istakao da je jako zadovoljan što je imao tu čast da preda nagradu baš jednom srpskom košarkašu.

"To je bila jedna simbolična satisfakcija da ja kao bivši osvajač "Alfonso Ford" trofeja da dodelim, ali posebno mi je drago što sam našem igraču dodelio taj trofej, iako i on i ja dobro znamo koji smo bili u toj koži da iskreno taj trofej nije toliko bitan", rekao je za MONDO Rakočević.

"To je bila jedna simbolična satisfakcija da ja kao bivši osvajač "Alfonso Ford" trofeja da dodelim, ali posebno mi je drago što sam našem igraču dodelio taj trofej, iako i on i ja dobro znamo koji smo bili u toj koži da iskreno taj trofej nije toliko bitan", rekao je za MONDO Rakočević.

On je istakao da tek sada kreće ono najbitnije, a to je borba za trofej i da je toga plejmejker Efesa svestan.

"Mnogo je bitnije biti na F4 i imati prilike da osvojiš ili strani šampionat ili Evroligu ili nešto sa reprezentacijom. To je lična satisfakcija koja je lepa ali je na nekom desetom mestu bitnosti što se tiče tih trofeja", dodao je Rakočević.

Na kraju je naglasio da nije imao prilike da popriča sa Micićem kada mu je dodeljivao trofej, ali da to nije ni potrebno jer takvi vrhunski igrači znaju šta je prioritet u karijeri.

"Nisam imao priliku o tome da popričam sa njim, mi smo različite generacije i nismo se puno sretali. Ali svakako on sve zna i nema šta njemu da se pomaže i priča. Siguran sam da već sve zna jer kada dođeš u te momente ti to osećaš kada si vrhunski igrač kakav je on", zaključio je Rakočević za MONDO.