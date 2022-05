Iz ruku srpskog stručnjaka u ruke najboljeg na kontinentu!

Izvor: Youtube/Euroleague Basketball

Željko Obradović, najtrofejniji trener Evrope, bio je na čelu zvanica koje su u Beogradu svečano otvorile sportski događaj godine u glavnom gradu - Fajnal-for Evrolige.

Nakon što je dočekao prvog čoveka Evrolige Đordija Bertomeua, u dvorani koja je ukrašena likom najboljeg srpskog i evropskog plejmejkera, "Žoc" je asu Barselone Nikoli Mirotiću dao nagradu za MVP-a Evrolige!

Nikola je imao fenomenalnu sezonu, prosečno postizao 16,6 poena, uz 5,5 skokova i indeks korisnosti od 19,4 po meču. On je i deo najbolje petorke takmičenja, u kojoj su i plejmejker Efesa Šejn Larkin, šuter Monaka Majk Džejms, krilo Olimpijakosa Aleksandar Saša Vezenkov i centar Real Madrida, Valter Tavares.

Mirotić je prvi put dobio nagradu MVP Evrolige i prvi je Barselonin igrač sa tom nagradom od Huana Karlosa Navara, koji je to postao 2009. I španska legenda takođe je ove srede u Štark areni.

"HVALA JADRANU, BEZ NJEGA NE BIH USPEO"

"Bilo je zadovoljstvo da primim ovu nagradu od najvećeg trenera Željka Obradovića i voleo bih da zahvalim svom timu, Barseloni, čitavoj organizaciji, trenerima, svim saigračima. Na kraju, ovo je timski posao. Pre nekoliko nedelja, moj dragi prijatelj Nik Kalates rekao je da ga se setim u govoru ako dobijem MVP nagradu. Rekao sam da hoću. Želim i njemu da se zahvalim, jer mi olakšava život na terenu. Izvrstan je prijatelj i saigrač", rekao je Mirotić.

As Barselone posebno je izrazio zahvalnost svom prvom treneru, koji ga "gura" svakog leta.

"Hoću da zahvalim posebno jednom čoveku, mom ličnom treneru Jadranu Vujačiću. On je moj prvi trener, s njim sam počeo da treniram košarku i 'gurao' me je veoma naporno da bih do ovde stigao. Svakog leta sa njim naporno radim i bio je osoba koja je verovala u mene više nego što sam ikad verovao u sebe. Ovaj trofej pripada i njemu", dodao je Nikola.