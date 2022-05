Nikola Jokić je u razgovoru sa medijima otkrio detalje proslave, pričao je i o rečenici sa majica, iznenađenju Denvera...

Koliko je srpski igrač značajan za Denver i celu franšizu najbolje govori potez trenera Majkla Melouna, direktora i milijardera Džoša Kronkea i dela stručnog štaba. Svi oni su došli u Sombor da mu dodele veliko priznanje.

Nikola je retko kada pokazivao emocije na terenu, ali ovog puta nije uspeo da zadrži to u sebi. Bio je izuzetno emotivan kada je video dobro poznata lica u svojoj kući.

"Iznenadili su me, nisam očekivao to. Doleteli su, bio je to dug let za jedan dan. Pokazali su koliko me cene i vole. Neočekivano je bilo zaista, bio sam sa konjima", rekao je Jokić u razgovoru sa medijima.

Svi oni su nosili majice na kojima piše "Neki ljudi su želeli da vide tvoj neuspeh, razočaraj ih."

Svi oni su nosili majice na kojima piše "Neki ljudi su želeli da vide tvoj neuspeh, razočaraj ih."

"To je smislio trener Felipe Ajhenberger, on je dizajnirao majice. Napravio je one i prošle godine i sada ove. Jedna rečenica koja sve opisuje. Pojedinci vole da vide kada padnete, sviđa mi se ta izreka, treba da ih razočarate."

Otkrio je kako je izgledala proslava.

"Sa muzikom i pivom baš tako sam i rekao, prilično jednostavno i malo rakije. Nik može više da vam kaže o tome", nasmejao se Nikola.

Ovim je došao u odabrano društvo u kom su Majl Džordan, Leri Braun, Vilt Čembrlen...

"Ne mogu da se poredim sa tim ljudima, uradili su mnogo toga. Kada kažete ta imena u svetu svi će znati ko su. Uradili su toliko toga za sport, osvojili su dosta titula, ne znam da li mogu da se poredim sa njima. To što je moje ime tu je prilično kul. Neko će jednog dana izgovorit moje ime sa tom grupom ljudi."

Ispričao je i kada je shvaito da može da napravi uspeh u NBA ligi.

"U drugoj godini sam se opustio. U prvoj sam previše paničio, trčao sam kao muva bez glave tada. Rekli su mi da se odmorim, izbacili su me sa treninga. Sećam se da sam došao kući i rekao braći to i nisam znao kako da se ponašam. U druogj sam se smirio, shvatio sam šta je NBA i da mogu da uspem."

Veliki uticaj na to imala je i porodica, ali i neki bliski ljudi.

"Nema mnogo ljudi u toj grupi, moj kum, prijatelji, oni sa kojima imam hobi sa konjima. Pre četiri-pet godina sam shvatio sistem rada u pauzi. Ne treba mi previše pomoći, ako razumete, ne treba da radim previše. Felipe je tu da mi pošalje vežbe i tu su dvojica koja treba da budu tu da skaču"

Postao je i otac pa su ga pitali koliko je to uticalo na njega.

"Košarka nije najvažnija stvar. Košarka je sport i posao koji radimo. Možda me je ćerka učinla boljom osobom, ali ne znam koliko je uticala na košarkaški deo."

Njegov uspeh bi mogao da inspiriše mnoge klince koji počinju da se bave sportom.

"Ne znam koliko sam dece inspirisao, nikada nisam razmišljao o tome. Smatram da sam postavio primer da možete da uspete u svemu ako naporno radite. Nisam loš uzor nadam se, bio sam 41. pik na draftu. Čuli ste razne priče o svemu tome."

Na kraju je ponovo pričao o konjima, hobiju koji dosta voli.

"Tako izbacujem stres iz sebe. Čak i kada igram tokom sezone, pratim neke momke koje sam upoznao u Italiji, Americi, Mađarskoj, kao i moje konje. Na taj način se izolujem od košarke, to me drži smirenim, opuštenim. Volim da radim to u slobodno vreme i to ću raditi kada završim karijeru", zaključio je Jokić.