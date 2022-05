FMP je preskočen u dva koraka, pritisak je skinut, pa sada rasterećeni ulaze u samu završnicu. Vrijeme je za polufinale plej-ofa Admiralbet ABA lige. Košarkaši Budućnost Volija sjutra veče gostuju Partizanu u prvom meču serije.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

„Crno-bijeli“ su favoriti, odmorniji su od naše ekipe koja je morala da igra četvrtfinale i bez obzira na sve navijači sanjaju brejk. Sigurno je da će biti izuzetno teško u dvorani „Aleksandar Nikolić“, protiv ekipe koja je dva puta savladala „plave“ ove sezone.

„Na ovom nivou ne možeš da očekuješ utakmice koje neće biti zahtjevne. Prvo moramo fizički da odgovorimo na igru Partizan, na njihov presing, trčanje i skok. To ne može biti posao jednog igrača, ovo je posao kojim se bavi cijela ekipa“, rekao je Džikić uoči puta u prijestonicu Srbije.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pogledajte 02:11 Budućnost Izvor: mondo/Nikoleta Vukčević Izvor: mondo/Nikoleta Vukčević

Ono što može biti prednost Budućnosti, osim rasterećenosti, je činjenica da je usred sezone Partizan imao pauzu od skoro 20 dana, a kako su i sami istakli igrači u njihovim glavama je i dalje iznenađujuće ispadanje iz Evrokupa od Burse.

„Plave“ u „Pioniru“ čeka pakao, ali to ne brine stratega koji je prije četiri godine donio istorijski trofej u Podgoricu."Bitno je samo na koji način ćeš izaći, to se vidi od početka. Da li si izašao da ratuješ ili si izašao ‘što bude’. Ako ne budemo u ratničkom raspoloženju, nijesu nam dobre šanse. Imamo dovoljno igrača, igrali smo u takvim sredinama. U Pioniru je moguće stvoriti bolju atmosferu, ali to nije ništa novo za naše igrače.Moramo da vjerujemo da ćemo izaći sa jasnom idejom šta hoćemo, a šta nećemo".

Spremite se za spektakl, kreću polufinalne bitke, a u finale će se plasirati ekipa koja prva stigne do dvije pobjede...