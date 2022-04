Nikola Jokić je i zvanično u najužoj konkurenciji za novu MVP nagradu!

Stigla je potvrda - čitave sezone se govorilo o tome ko bi mogao da bude MVP NBA lige, a sa početkom plej-ofa, i zvanično je sužen broj kandidata za veliko priznanje.

Među trojicom finalista u trci za naslov najkorisnijeg igrača lige, nalazi se i aktuelni MVP - Nikola Jokić!

Kao što je bilo očekivano, srpski centar je ponovo u najužoj konkurenciji za dobijanje ovog laskavog priznanja, koje je majstorskim partijama već zaslužio u sezoni 2020/21.

Pored Jokića, dvojica preostalih finalista su Janis Adetokunbo i Džoel Embid, pa se može reći da je ovaj trio bio sasvim očekivano u završnici borbe za MVP nagradu.

Jokić je i ove sezone pružao briljantne partije i prema mnogim stručnjacima u NBA je favorit da po drugi put bude proglašen za najkorisnijeg igrača najjače lige sveta. Šta vi mislite - ko će biti proglašen za MVP NBA lige?

Ovom objavom NBA lige je potvrđeno da će i četvrtu godinu zaredom MVP otići u ruke neameričkog igrača. Adetokunbo je već dva puta osvajao priznanje, u sezonama 2018/19 i 2019/20, a kako je treći član ovog finala Kamerunac Embid, to je dovelo do ove zanimljive situacije.

Podsetimo, Jokić je ove sezone postao prvi košarkaš u istoriji NBA lige koji je uspeo da u jednoj regularnoj sezoni zabeleži 2.000 poena, 1.000 skokova i 500 asistencija.

Check out your 2021-22#KiaMVPfinalists…



Giannis Antetokounmpo

Nikola Jokic

Joel Embiid#NBAAwardspic.twitter.com/xxigK4RJBc — NBA on TNT (@NBAonTNT)April 17, 2022