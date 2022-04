"Mali" crnogorski derbi pripao je Podgoričanima. SC Derbi slavio je protiv Mornara 86:76.

Pavićević nije bio zadovoljan tim dijelom meča.

“Upozoravao sam na to igrače, zapravo, sva moja priprema bila je da im skrenem pažnju da, ako smo odigrali tri dobre utakmice, to ništa ne znači. Svaka utakmica je priča za sebe. Jednostavno, to upozorenje nije dopiralo do njih. Odigrali smo ubjedljivo najgore poluvrijeme ove sezone. Bez imalo želje i žara.

Osim toga, falio nam je Smit pod obručem. Primili smo 54 poena i imali svega sedam faulova. To govori koliko smo bili indolentni u odbrani. Dozvolili smo mnogo lakih poena i otvorenih šuteva. Bilo je, mislim, tri puta koš i dodatno bacanje, a čim to vidite znači da je vaša ekipa ušla potpuno nespremna u meč. Nisam uspio da ih ubijedim da danas svi treniraju i igraju i nikoga ne smijete da potcijenite”, saopštio je Pavićević.

Sa druge strane kolega Andrej Žakelj je bio zadovoljan.

“Cilj je bio da ovu utakmicu dobijemo i dobili smo. Ali, svi smo vidjeli kakvo je bilo prvo poluvrijeme, a kakvo drugo. Najviše se vidjela četvrta četvrtina, ne znam zašto smo pali. Ušli smo u neku nervozu. Mi smo tim koji igra napadačku košarku i od toga živi, kad stanemo onda imamo problema i u odbrani.

Dopustili smo neke lagane poene, skok u napadu, dali šansu i vratili samopouzdanje ekipi Monara. Ipak, na kraju se pobjeda broji. Možemo mnogo da naučimo iz večerašnje utakmice i da analiziramo neke reakcije koje nisu bile dobre, prije svega, nekih mlađih igrača, ali to je sve škola. Čestitam još jednom svojim momcima, kao i igračima Mornara na vrlo dobroj utakmici”, poručio je Žakelj.