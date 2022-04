Trener Budućnost Volija nakon pobjede u Novom Mestu

Izvor: MONDO/Jovana Raičević

Na mjestu gdje je znala da se pokliza Budućnost Voli upisala je laganu i važnu pobjedu. "Plavi" su u 25. rundi Admiralbet ABA lige srušili Krku i napravili veliki korak ka trećem mjestu.

"Drago mi je što sam se vratio u Novo Mesto i pobijedio, prošli put nisam. Budućnost je u posljednje tri sezone ovdje dva puta izgubila i stvarno smo ušli ozbiljno, sa puno energije. Bilo je i grešaka, ali kad pogriješiš, ali tvoj saigrač ispravi, sve to izgleda drugačije", rekao je Džikić.

Na prošlom meču crnogorskog šampiona protiv Burga u Evrokupa čuli su se zvižduci i uvrede na račun uprave kluba.

"Nismo imali dobar mart, skor 2:6, a prije nekoliko dana je bilo i nezadovoljnih navijača. Prozivali su menadžment, što mislim da nije bilo najpotrebnije, jer znam koliko ljudi vole klub i sa koliko energije, ljubavi i, na kraju krajeva, finansija, žele da naš klub bude tamo gdje bismo svi voljeli. To nije naljakša stvar na svijetu, to mi je malo zasmetalo. Vjerujem da će ovo što sada govorim nekim pristalicama Budućnosti možda zasmetati, ali to je nešto što sam morao da kažem", dodao je Džikić.

Osvrnuo se Džikić i na svoj bivši klub.

"Krka je opasan protivnik, kao i svaki koji nema šta da izgubi. Mladi igrači kada igraju rasterećeni pružaju više nego što je realno, a bilo je vrlo važno da pobijedimo", naglasio je Džikić.

Da podsjetimo, iskusni stručnjak je sa Krkom osvojio četiri titule i tri kupa Slovenije.

"Meni je Krka posebna, bio sam ovdje četiri sezone. Sve ovo volim, kad dođem ovdje vidim raznorazne ljude koje sam viđao i ranije. Možda je ovo nešto što je prolazno. Nisam objektivan kada je Dalibor u pitanju, on je dobar i radan trener, koji radi sa puno energije, ljubavi i strasti. Nije mi drago što su u ovoj situaciji, ali mislim da će se vrlo brzo vratiti", zaključio je Aleksandar Džikić.