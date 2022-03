Krilni centar je otvorio dušu.

Izvor: MN Press

Od svih ruskih klubova CSKA iz Moskve je najviše propatio pošto su svi strani košarkaši osim Nikole Milutinova napustili klub. Jedan od njih je i Gruzujac Tornike Šengelija koji je otišao u Virtus iz Bolonje.

On će ostati u Italiji do kraja sezone, a sada je konačno progovorio o razlozima zašto je otišao iz Rusije. Naglasio je da je pre svega želeo da zaštiti svoju porodicu:

"Svi govore kako je to bila teška odluka, ali nije. Pre svega, osetio sam da je moja porodica ugrožena,iako rat nije bio u Moskvi. Kada je rat u pitanju, nikada ne znaš šta može da se dogodi. Sve može da se promeni u jednoj sekundi. Želeo sam da sklonim porodicu, a onda sam i ja odlučio da odem", rekao je Šengelija.

Novinare je zanimalo da li je na njegovu odluku uticalo to što je iz Gruzije.

"Naravno, činjenica da sam iz Gruzije je dosta uticala na moju odluku. Mnogi se verovatno i pitaju zbog čega sam uopšte išao u CSKA, ali ja nisam pristao na ugovor sve dok nisu ubacili stavku da uvek mogu da igram za reprezentaciju Gruzije. To je za mene bilo vrlo bitno i tek kada su to ispunili sam pristao da potpišem ugovor", otkrio je on.

Sada ističe da se kaje što je uopšte dolazio u Rusiju.

"Sada shvatam da nije bila najbolja odluka da odem u CSKA. Moram da naglasim da su se svi u klubu trudili da se osećam komotno, ali jednostavno to nisam bio ja. Nisam bio isti igrač... ista osoba. Naravno uvek sam se trudio na parketu, ali jednostavno, emotivno nisam bio tamo. Koliko god ja želeo da se sport i politika ne mešaju, to je nekada nemoguće. Ovo je bila baš takva situacija", naglasio je on.