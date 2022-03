Nebojša Čović je u razgovoru sa medijima pričao i o budućnosti evropskih takmičenja. On predlaže jedno rešenje za nastavak takmičenja.

Izvor: MNPress

Zvanična odluka je doneta. Ruski klubovi su izbačeni iz evropskih takmičenja. U Evroligi neće učestvovati CSKA, Zenit i Uniks, dok je u Evrokupu zabranu dobila Lokomotiva Kubanj. Upravo je ta odluka čelnika najjačih evropskih takmičenja prouzrokovala nove probleme. Ne samo kada je ova sezona u pitanju, već i ono što sledi u budućnosti.

Kakva je perspektiva takmičenja, šta su stvari o kojima treba voditi računa i kakvo je idealno rešenje za nastavak? To su samo neka od pitanja o kojima je pričao Nebojša Čović. Prvi čovek Crvene zvezde je zabrinut za budućnost evropske košarke i onoga što može da se dogodi u bliskoj budućnosti.

Nada se Čović da će zbog svih dešavanja i rata u Ukrajini sada konačno čelnici takmičenja da sednu za isti sto i da reše neka od postojećih pitanja. Uz to napominje da se kraj aktuelne sezone bliži i da je potrebno što pre reagovati.

"Šta će biti sa sledećom sezonom? Ova se završava 30.juna. Ima tu još jedno pitanje, CSKA je jedan od suvlasnika Evrolige što otvara pravna pitanja. Postoje klauzule koje mogu da se tumače ovako ili onako.Gledajući celokupu perspektivu teško je reći. Ima dosta ruskih klubova i ruskih sponzora. Mi nemamo pritisak, šta uradimo, uradimo. Naš cilj je odbrana titule u ABA i domaćoj ligi. Imaćemo i u KLS problem zbog FIBA “prozora”, ne znamo kakav će biti ni kalendar ni model Superlige. Nije se vodilo računa kada je trebalo, iako se taj raspored znao i znale su se reprezentativne pauze. Jedini benefit je možda to što sada Evroliga i FIBA najzad treba da sednu i da naprave dogovor. Ovo ne vodi ničemu, košarka gubi smisao. Tu smo gde smo, odigraćemo ovo do kraja", rekao je Čović.

On predlaže jednu ideju za budućnost.

"Evropska klupska takmičenja treba svesti na jedno takmičenje. Na osnovu iskustva koje imamo, preveliko je opterećenje za igrače. Nismo mi ravnopravni. Mi imamo regionalnu ligu, treba da ‘izginemo’, a neki idu u Evroligu šta god urade u svojim takmičenjima. Treba poštovati nacionalna takmičenja, kao i regionalno koje treba preispitati i videti gde je. Kalendar mora da se uskladi. Korona je napravila jednu vrstu haosa, pa je nastao novi. Ne možete da igrate četiri meča nedeljno, mislim, može da se igra i svaki dan, ali to neće biti kvalitet. Koja je to cena za zdravlje? Gubi se i interesovanje, a znamo koliko je važno imati publiku, praćenje medija i sve što ide uz to. Nadam se da sve to vide oni koji imaju odgovornost i obavezu da to reše. Da se sedne i napravi model. Možda nije loš model fudbala. Treba ispoštovati nacionalna prvenstva."

Ne želi da daje prognoze kako bi mogla da izgleda nova sezone. Hoće li biti ruskih klubova ili ne?

"Potpuno je nemoguće prognozirati format Evrolige. Sad je 18, bila je priča da će ići na 22, pa je bila priča da će Evroliga ostati pod ingerencijama EKA, da će Evrokup praviti neke kombinacije sa FIBA Ligom šampiona. Imamo klubove iz ABA koji su ugovorima vezani za Evrokup. Rano je prognozirati bilo šta. Tu smo da pomognemo idejama, razmišljanjima, ako nas neko pita i dogovori se sa nama."

Spekuliše se da bi sve ovo mogla da iskoristi FIBA Liga šampiona i da privoli ruske klubove u njihovo takmičenje.

"U ovom vremenu sa ovakvim 'tankovanjem' haosa na haos najveća greška je bilo šta spekulisati. Naročito gurati u javnost te spekulacije. Nama malo treba da se na to primimo, pa bi mnogi mogli da budu razočarani. Osim ako neko ubaci neku dezinformaciju u medije, pa ako pogodi, zna sve, ako pogodi, nije važno. Ne bih u to ulazio", zaključio je Čović.