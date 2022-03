Neverovatna dešavanja u francuskoj košarci. Utakmice reprezentacije u kvalifikacijama za Olimpijske igre su planirane u štali...

Izvor: MNPRESS/Shutterstock/Sydo Productions

U cilju promocije sporta smo viđali da se neki mečevi igraju u nekim manjim gradovima, stadionima, dvoranama, sve u zavisnosti od marketinških ideja i planova raznih država. Uglavnom se to koristi za neke prijateljske utakmice. Međutim, vest koja je stigla iz Francuske je zaprepastila mnoge, njihova ideja je blago rečeno intrigantna.

Oni su došli na ideju da mečeve u kvalifikacijama za Olimpijske igre košarkaška reprezentacije igra ni manje ni više nego u štali! Da, dobro ste pročitali. Planirano je da igraju u objektima koji se koriste za poljoprivredne izložbe i u kojima se nalaze konji, krave, bikovi...

Potpuno očekivano, to je razbesnelo njihove reprezentativce. Redovom su se javljali mnogi, a očekivano da su najviše odjeknule reči igrača koji su u NBA ligi. To su Evan Furnije i Nikolas Batum, a poruku je imao i as madridskog Reala Vensan Poarije.

"Kako da prihvatimo da će košarka, jedan od najpopularnijih sportova na Olimpijskim igrama, svoje mečeve igrati u egzibicionom centru? Plafon je previše nizak, prostor nije dobar, ne može ovo da prođe. Deluje mi kao da sanjam", napisao je Furnije.

Comment peut-on accepter de voir le basket, le sport Co le plus populaire aux J.O être envoyé dans le parc expo ?

Plafond trop bas, salle pas adaptée.@Jpsiutaton ne peut pas laisser passer ça !!!

Je crois rêver!pic.twitter.com/AAhGsaOjAp — Evan Fournier (@EvanFourmizz)March 16, 2022

Ubrzo se oglasio i Batum.

"Da li ćete zaista dozvoliti da najbolji timski sport bude igran na ovoj lokaciji? Ne znam ko odlučuje, ali morate da uradite bolji posao", jasan je Nikolas.

Isidore de Braize et moi arrivant au Hall 6 du Parc expo pour le premier match des Jeux Olympiques ⁦@Paris2024⁩.

.

⁦@ffbasketball⁩.

⁦@FRABasketball⁩pic.twitter.com/JeUxJA4LzZ — Evan Fournier (@EvanFourmizz)March 16, 2022

Najoštriji je bio igrač Madriđana koji je tražio od ljudi koji su zaduženi za sve to da ih ne blamiraju.

"Ne znam ko je glavni i ko se pita za izbor dvorane, ali brate moraš da se probudiš. Sramotiš nas pred svetom", završio je Poarije.