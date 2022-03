Partizan u Beogradu savladao Metropolitan u utakmici koju je morao da dobije.

Izvor: MN Press

Ulog je bio ogroman, na talonu je bilo drugo mjesto, pobjeda je značila olakšanje, poraz još veću presiju. U svemu tome su se košarkaši Partizana odlično snašli i upisali su veoma važnu pobjedu u Evrokupu.

U jednom od najvažnijih mečeva u dosadašnjem dijelu sezone su pobijedili. U dvorani "Aleksandar Nikolić" su savladali Metropolitan (87:72). Znali su crno-bijeli dobro kakve su opcije i koliko je ova utakmica bitna za nastavak sezone i odigrali su skoro savršen meč. Izuzev završnice prve dionice sve ostalo je izgledalo dobro.

Željko Obradović i te kako može da bude zadovoljan načinom na koji je njegov tim igrao na obije strane terena. Nosioci igre su bili na visokom nivou, a jedan igrač se posebno istakao - Balša Koprivica sa dabl-dabl učinkom (14, 13sk). Njegova energija, borbenost i sve što je pokazao je naišlo na ovacije i aplauze sa tribina. Ovim bodovima su se približili drugoj poziciji i do kraja ligaškog dijela sezone u Evrokupu ih očekuju dva gostovanja - Slasku (22. mart) i Trentu (6. april).

Započeo je Partizan meč dobro, zakucavanje Koprivice je podiglo publiku na noge i kada je djelovalo da imaju kontrolu u igru je ušao nekadašnji igrač crno-bijelih Banđa Si. On je "probudio" goste koji su pronašli put do koša i završili kvartal sa vođstvom (14:17).

Slična igra se nastavila u drugom dijelu, igralo se koš za koš, sve dok nije "eksplodirao" Zek Ledej. Pogodio je tri trojke, dao je ukupno 13 poena u drugoj dionici, da bi trojka Kevina Pantera donijela dvocifrenu prednost na pauzi (43:31).

"Ključ utakmice je u agresivnosti. Počeli smo agresivno, pa smo im dozvolili da postignu neke lake i jeftine poene. Moramo da ponovimo igru iz druge četvrtine", rekao je Obradović u pauzi.

Poslušali su crno-bijeli svog trenera. Nastavili su sa sjajnom igrom. Aleksa Avramović je bio pokretačka snaga, onda je mrežicu počeo da "cijepa" Kevin Panter, a na sve to je Koprivica ponovo oduševio publiku. Mladi centar je igrao sjajno u odbrani, pa je sa dva sjajna zakucavanja podigao publiku ponovo na noge. Koliko je on oduševi navijače najbolje govori to što su ga nagradili aplauzima i ovacijama kada ga je krajem četvrtine zamijenio Tristan Vukčević. Na semaforu je posle 30 minuta tajalo 64:41 tako da je pitanje pobednika bilo rešeno.

U poslednjem kvartalu je srpski tim rutinski sačuvao vođstvo i priveo meč kraju na željeni način.

PARTIZAN: Panter 13 (3as), Vukčević 8, Zagorac 2, Avramović 9, Smailagić 2 (3sk), Mur 5, Glas, Madar 6 (5sk, 5as), Ledej 15, Koprivica 14 (13sk), Lesor 9, Trifunović 4

METROPOLITAN: Si 7 (4sk), Ho-ju-fat 5, Mekre 18 (5as), Jomi, Konate 8, Halilović 12, Hanter 6, Ginat 5, Mular, Kamings 11 (3sk)