Pred utakmicu sa madridskim Realom Dejan Radonjić je pričao o umoru, rasporedu, problemima sao opterećenjem, Partizanu...

Izvor: MN Press

Izgubila je Crvena zvezda derbi prvi put ove sezone od Partizana, ali nema vremena za tugovanje i analiziranje dešavanja sa tog meča. Kao i kada su se ostvarivale velike pobede, tako je i posle neuspeha, sve se brzo zaboravlja i fokus se prebacuje na prvi naredni meč.

Upravo to čeka crveno-bele. Novi duel u Evroligi, tačnije prvi od dva u duploj evroligaškoj nedelji. U utorak uveče dočekuju Real (19 časova), a u četvrtak u istom terminu igraju sa Makabijem u Beogradu.

Pred meč sa najtrofejnijim evropskim klubom je Dejan Radonjić pričao i o derbiju i o onome što čeka njegovu ekipu u narednom periodu.

"Izgubiili smo meč od Partizana, bila je to teška utakmica. Nemam nikakve zamerke za moje igrače, niti sam im nešto rekao, okrenuli smo se narednim obavezama. Sledećeg dana smo probali da se odmorimo i da napravimo neku pripremu i da protiv Reala odigramo najbolje moguće u ovom ritmu u kakvom smo", poručio je Radonjić.

Energija je bila jedna od glavnih tema.

"Možemo da pričamo o potrošnji u derbiju, ali treba reći i da smo pre toga imali evroligaški meč u kom smo se mnogo potrošili, a pre tog duela smo imali dupli program u Evroligi, tako da smo u nekom izuzetno teškom ritmu. Da ne pričam da posle Reala imamo Makabi."

Upitan je i da li je to što je njegov tim na kraju smanjio razliku na 14 poena u porazu od Partizana, pa sada ima bolji međusobni skor bitno za nastavak sezone.

"Sad u ovom trenutku o tome ne bih previše pričao, imamo još jedan broj utakmica u ABA ligi i videćemo da li će to imati neki značaj ili ne", dodao je on.

Na kraju je pričao o "kraljevskom klubu".

"Da vam nešto kažem, Evroliga se igra i opterećenja su tu ogromna i mi mnogo dobro znamo koliko je to sve teško. To dovodi do toga da uz sva ta opterećenja ekipe imaju neke slabije dane ili neke slabije utakmice. Vidite i sami da imamo prilike da vidimo kroz situacije nas, Reala, Barselone, da svi prolaze te momente. Neko ih prolazi lakše, neko teže. Sigurno ne razmišljamo o tome. Real je jedan od najboljih timova u Evroligi sa ogromnim kvalitetom i čeka nas težak zadatak. Mi treba da pokušamo da budemo dobri", zaključio je Radonjić.