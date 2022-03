Taj njegov potez je isprva naljutio klupu Zvezde, ali se bek Partizana odmah ispravio i izvinio.

Partizan je savladao Crvenu zvezdu u trećem večitom derbiju ove sezone, a heroj pobede bio je Aleksa Avramović.

Bek crno-belih je posle tihog prvog poluvremena u kome je ubacio samo dva poena, uspeo da postigne 31 poen u drugom delu igre, a njegova partija je još impresivnija ako se zna da izlazi iz perioda loše forme.

"Ne, pazite imao sam jako lošu nedelju iza sebe. Stvarno sam loše trenirao i tu sam i obavio razgovor sa trenerom. Pričali smo o situaciji i to mi je naravno vratilo veru u sebe i dalo samopouzdanje", otkrio je Avramović.

Taj razgovor je pominjao i Željko Obradović, a nije samo on radio sa Avramovićem.

"Selektor mi je takođe dao veru u sebe i podigao mi takođe samopouzdanje. Sa takvom motivacijom sam izašao večeras na teren. Znao sam da nisam zadovoljan kako sam do sada igrao i znao sam da mogu više ako pričamo o meni individualno. Ja sam kroz energiu u odbrani i te neke defanzivne zadatke obavio dobar posao, a sad je malo krenulo bolje u napadu i to je normalno", dodao je on.

Pogledajte 00:42 Tehničke za Avramovića i Radonjića na derbiju Izvor: Arena Sport Izvor: Arena Sport

Na kraju je prokomentarisao situaciju u kojoj je posle postignutih poena gestikulirao ka klupi Zvezde. Odmah se izvinio, jer je u pitanju bila interna šala.

"To sam rekao, izvinio sam se za taj postupak ako je bilo uzeto kao provokacija, nikog nisam želeo da isprovociram, to je bila interna šala između Nebojše Ilića, našeg tim menadžera repprezentacije i mene", poručio je Avramović i dodatno objasnio:

"Znali smo da igramo derbi i kroz reprezentaciju smo se šalili i ja sam samo nastavio da se šalim sa njim. Nikakva provokacija ni za klupu Zvezde ni za trenera, to nije u mom maniru. Izvinio sam se klupi i njihovim igračima", rekao je on.