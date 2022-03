Trener Mornar Barskog zlata nije bio previše nezadovoljan nakon poraza pd Cedevita Olimpije.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Mihailo Pavićević istakao je da nemaju za čim da žale nakon poraza od jedne od najboljih ekipa u Admiralbet ABA ligi.

"Rekao sam u najavi da je Cedevita Olimpija sastavljena od iskusnih i provjerenih igrača, koje je teško čuvati kada uđu u ritam. Mi smo imali periode dobre igre, ali kada smo počeli da zaostajemo bilo je evidentno da ne možemo da ih ugrozimo. Mi smo u situaciji da na nekim pozicijama imamo problema, ali moramo da prevaziđemo to i da spoljnji igrači preuzmu odgovornost, jer ne može sve da padne na leđa mlađanog Živanovića. O njemu moramo da vodimo računa kako bi izrastao u pravog pleja, a to je proces, jer je to najodgovornija i najvažnija pozicija", kazao je Pavićević.

Živanović je sa 17 poena bio najefikasniji, a dvocifreni učinak imao je još samo Sead Šehović koji je ubacio deset. Ostali su podbacili.

"Jeremić je bio bez poena, a Mihailović nije bio na svom nivou, a to ne možemo da nedoknadimo. Mi smo se trudili koliko smo mogli, mada smo bili dekoncentrisani i nekih dogovora se nismo držali. Ali, nemamo za čim da žalimo", poentirao je Mihailo Pavićević.