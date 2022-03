Željko Obradović se vratio u Partizan, a Evroliga je snimila zanimljiv dokumentarac, pričali su Bogdan Bogdanović, Dimitris Dijamantidis, Kevin Panter...

Izvor: MN Press

Ponovo kod kuće. Vratio se Željko Obradović u Partizan posle 30 godina i oduševio navijače. Njegov dolazak je ispunio snove crno-belih pristalica.

Od prve konferencije za medije je Željko pričao da je glavni cilj povratak u elitno takmičenje, a upravo su ljudi iz Evrolige snimili zanimljiv dokumentarac o njemu od oko pola sata.

U njemu Obradović objašnjava zašto se vratio, šta je sve imalo uticaj na tu odluku, ali ne samo to. Priča i o uspesima sa Panatinaikosom, Fenerbahčeom, a među sagovornicima su i Bogdan Bogdanović, Dimitris Dijamantidis, Kevin Panter, Zoran Savić...

Sam potez trofejnog stručnjaka je mnoge šokirao, svestan je toga i on.

"Znate šta, ako volite nešto, onda nema potrebe da to objašnjavate. Znam da su mnogi bili iznenađeni mojom odlukom. Neki smatraju da je ovo veliki rizik u mom životu i mojoj profesionalnoj karijeri. Na to kažem samo - u redu. Ukoliko nešto volite, onda to nije rizik. Uradiću sve što mogu, a gde ćemo biti za godinu dana, to niko ne može da kaže sa sigurnošću. Daću sve svojim igračima, stručnom štabu, ova energija koju imam i ovaj osećaj koji imam za Partizan", rekao je Obradović.

Imao je Željko i zanimljivu poruku na samom kraju dokumentarca.

"Život je kratak. Morate da uživate i da budete na mestu na kom uživate. Volim košarku i volim svoj posao", zaključio je Obradović.

Na snimku ispod možete pogledati ceo dokumentarni film o Željkovom povratku.