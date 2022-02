Nikola Jokić se nije preterano zamarao prethodne večeri, a Denver je lako pobedio.

Izvor: Profimedia

Srpski centar Nikola Jokić najviše voli da igra protiv Portlanda, dobro pamte plej-of seriju protiv njega iz 2020. godine, međutim kao da mu prethodne noći nije bilo zadovoljstvo jer su nastupili bez pola tima. Krenuli su u rekonstrukciju, ali su bili i bez Lilarda i Nurkića, tako da je Jokić odlučio da ih "poštedi".

Igrao je koliko je potrebno, pokušavao je da bude više "posmatrač" utakmice nego što u njoj aktivno učestvuje, a i to je bilo dovoljno da Denver slavi protiv Portlanda na gostovanju - 124:92.

Jokić je na kraju na terenu proveo samo 26 minuta i to tokom tri četvrtine, dok ga u poslednjoj Maloun nije ni koristio, potrebniji mu je za neke naredne mečeve.

To vreme na parketu bilo je dovoljno Jokiću da dođe na korak od tripl-dabla, ali ga nije zabeležio jer nije šutirao. Tako je Jokić imao osam poena, 18 skokova i 11 asistencija, a samo zato što je šutnuo loptu pet puta - i tri puta pogodio - nije i ovu partiju zabeležio kao istorijsku.

Ne znamo da li će više žaliti zbog toga ili nesuđene najbolje asistencije u karijeri...

To je prava šteta jer ih ove sezone ima 16 i samo jedna mu nedostaje da obori svoj rekord iz prošle sezone, a pošto do kraja ima još dosta utakmica - nema sumnje da će to i uraditi.

Jokić protiv Portlanda Izvor: YouTube/Outright Highlights

Pobedu za Denver doneli su Džamajkl Grin sa 20 poena, Demarkus Kazins sa 19, Brin Forbs sa 17, dok su dvocifreni bili još i Aron Gordon i Džef Grin sa po 14.

Portland je predvodio Anferni Sajmons sa 16 poena.

Prethodne noći u NBA ligi gledali smo i Nemaju Bjelicu. Upisao je pet poena za Golden Stejt, a njegova ekipa uspela je da izgubi protiv Dalasa posle senzacionalnog preokreta (101:107), dok je iznenađenje večeri pobeda Nju Orleansa nad Lejkersima. I to kakva (123:95), za novu bruku Lebronovog tima.

NBA REZULTATI

Njujork - Filadelfija 109:125

Finiks - Juta 114:118

Indijana - Boston 128:107

Šarlot - Detroit 126:127*

Hjuston - L.A. Klipers 99:99

Golden Stejt - Dalas 101:107

Portland - Denver 92:124

L.A. Lejkers - Nju Orleans 95:123