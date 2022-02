Trener Fenerbahče govorio o aplauzu kojim je dočekan u hali "Pionir" pred meč protiv crveno-belih

Izvor: Sport Klub/Printscreen

Navijači Crvene zvezde ponovo su u meču svog tima i Fenerbahčea aplauzom dočekali Aleksandra Sašu Đorđevića na klupi rivala. "Sale Nacionale" je posle utakmice i uzbudljivog trijumfa crveno-belih posebno govorio o tome.

"Kao i uvek kad se pojavim kao protivnik Zvezde, uvek me dočekaju na ovaj način. Ja sam izuzetno zahvalan, verovatno i cene protivnika... Hvala, veliko hvala, ja cenim to što urade", rekao je Đorđević, pa se dodao i na dobacivanja pojedinaca tokom meča. "Posle me 'časte', kao i doliči".

U osvrtu na meč i dramatičan poraz svog tima u završnici, šef struke Fenera je rekao da ne bi bilo nezasluženo i da je njegov tim slavio. Takođe, bio je upitan i koliko ga neuspeh u "Pioniru" udaljava od plej-ofa.

"Dugačka je liga, sve što se dešava dosta utiče na sve nas, objektivno imamo određene probleme, poslednjih par meseca smo bez De Koloa, Bartela, Veselog... Momci daju sve od sebe, nekad fali ta lucidnost, vezana za energiju, čitanje situacija na kraju gde je potrebno i svežine da se dođe do rešenja. Imali smo dobru kontrolu igre, Zvezda je jedna od najboljih odbrana Evrolige, imali smo malo izgubljenih lopti, ali neko slobodno bacanje promašeno detalje i to je to", izjavio je Đorđević.

Takođe, bio je upitan i za kvalitet Crvene zvezde.

"Imaju kvalitet, more reprezentativaca, fantastičnu selekciju, veliki broj iskusnih igrača koji dugo igraju pod istim trenerom, to je velika sreća. Mnogo tih igrača sam imao sreću da treniram. Igrati ovde u Pioniru pred publikom isto mnogo pomaže, došli smo do dobre završnice. Moglo je i na drugu stranu i ne bi bilo uopšte nefer", dodao je on.