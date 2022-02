"Da vidimo šta su razlozi i da idemo dalje", rekao je Željko Obradović posle finala

Izvor: MNPress

Crvena zvezda je ubjedljivo pobijedila Partizan, a Željko Obradović je ostao na terenu posle meča i sportskim gestom priznao pobjedniku, aplaudiravši crveno-bijelima. Posle utakmice, čestitao je crveno-bijelima i na konferenciji.

"Čestitam Zvezdi na zasluženoj pobjedi. Bilo je to ono što sam najavljivao sinoć, da su oni iskusna ekipa koja će znati kako da igra finale. Moji igrači su izgoreli. Nismo bili ni na nivou na kom sam očekivao da ćemo možda moći da budemo. Nadam se da će nam ovo iskustvo pomoći u svakom pogledu i u pripremi utakmice i u klubu i igračima, na svim nivoima moramo da razmislimo zašto smo ovako izgledali. Hvala našim navijačima koji su bili fantastični koji su pored poraza pokazali koliko vole klub", rekao je Obradović u Nišu.

Na pitanje novinara o boljoj igri stranaca crno-bijelih od domaćih igrača, "Žoc" je odgovorio kratko:

"Ja vodim Partizan gdje ne razmišljam ko je stranac, a ne ko domaći igrač. Svi su za mene isti."

Upitan za velika očekivanja koja su pratila njegov dolazak, kao i za drugi poraz od Zvezde ove sezone, Obradović je odgovorio da je za sve potrebno vrijeme.

"To što ste me pitali, za to treba vrijeme. Ovo je početak sezone. Za jedan tim koji je napravljen a ima tri igrača iz prošle sezone, imamo ubjedljivo najmlađi tim u Evropi. Zadovoljan sam kako rade i kako se ponašaju. Nadam se da će ovo finale da nam pomogne na svim nivoima u klubu, igračima i meni kao treneru. Da vidimo šta su razlozi i da idemo dalje. Ako je neko imao takva očekivanja iz vašeg pitanja, onda svako ima pravo da očekuje. Rekao sam igračima u svlačionici sam rekao da je ovo prvo finale i nadam se da ćemo se boriti i na ostalim frontovima da dođemo do finala. Sada imamo pauzu."

Na pitanje da li ga je Zvezda nadigrala uvredljivom razlikom, Obradović je odgovorio kratko:

"Uvrjedljivo? Ništa nije uvrjedljivo, bilo 17, 27 ili 7, ništa nije uvrjedljivo. I juče sam rekao kada smo dobili, da smo u finalu i da smo dobili, bilo dva ili 22 poena svejedno. Ponavljam, zaslužena pobjeda Zvezde", rekao je "Žoc".